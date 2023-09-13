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Новый пикап Toyota Corolla Cross: первые изображения

13.09.2023 112 0 0

Недавно появилась информация о том, что гамму японской компании может пополнить новый компактный пикап, который будет сделан на базе Corolla Cross. Мы решили представить, как он будет выглядеть.

Компания Toyota давно славится своими пикапами и их многообразием. В последние годы также было проведено обновление основных грузопассажирских моделей: в позапрошлом году сменил поколение самый большой пикап Tundra, а минувшей весной показали Toyota Tacoma новой генерации. Теперь же стало известно о планах японского бренда расширить гамму пикапов за счёт компактной модели, сделанной на базе паркетника Toyota Corolla Cross. Он может составить конкуренцию таким моделям, как Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. 

Рендеры пикапа на базе Toyota Corolla Cross

Пока нет никакой информации о том, как он будет выглядеть, но мы можем ориентироваться на дизайн кроссовера Corolla Cross. По сравнению с оригинальной моделью, пикап получит существенно увеличенную колёсную базу, а задние двери сделаны чуть более узкими (благодаря практически вертикальному разъёму двери проход на задний ряд остаётся достаточно комфортным). Само собой, заметно увеличен задний свес в угоду пространству грузовой платформы. Пикап получил оригинальные задние фонари, объединяющие в себе стиль как Corolla Cross, так и новых тойотовских пикапов. 

Рендеры пикапа на базе Toyota Corolla Cross

Новый пикап может получить несущий кузов, как и вышеупомянутые Maverick и Santa Cruz, а моторы ему достанутся от кроссовера Corolla Cross. Последний построен на платформе GA-C, разработанная в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture), её же используют обычная Королла и кроссовер C-HR. На разных рынках модель имеет свою гамму моторов. В Таиланде, где она была изначально представлена, базовым является бензиновый «атмосферник» 2ZR-FBE 1.8 (140 л.с.) в паре с вариатором. Есть также варианты с гибридной установкой, в которую входят мотор 2ZR-FXE 1.8 (98 л.с.), 72-сильный электродвигатель и электромеханический вариатор, суммарная отдача гибрида – 122 л.с, а привод исключительно передний. На американском же рынке силовой агрегат только один — 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» (171 л.с., 203 Нм) в сочетании с вариатором Direct Shift, однако здесь (а также в Европе) доступна полноприводная версия.

Кроссовер Toyota Corolla Cross
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Кроссовер Toyota Corolla Cross
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Кроссовер Toyota Corolla Cross
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Между тем, на прошлой неделе состоялась премьера самого дорогого кроссовера Toyota Century, который оказался втрое дороже модели Land Cruiser 300. 

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