Недавно состоялась премьера нового поколения кросс-хэтчбека Dacia Sandero Stepway, а в дальнейшем автомобиль должен выйти и под более привычным для нашего рынка брендом Renault. Мы решили представить, как он будет выглядеть.

Хэтчбек Sandero первого поколения был представлен в 2008 году на Женевском автосалоне. Годом позже модельный ряд пополнился кросс-версией хэтча, которая получила приставку Stepway к имени. В 2012-м на конвейер встала модель второго поколения, которая пока актуальна и для нашего рынка, а для стран Европы в сентябре состоялась презентация полностью нового автомобиля третьей генерации под брендом Dacia. Нас, конечно, больше интересует вариант хэтчбека с логотипом французской компании, который получит несколько иную внешность.

Основные изменения сосредоточатся спереди, где широкая трапециевидная решётка радиатора уступит место фирменной решётке Renault. Скорее всего, фары останутся такими же, тем более что светодиодные полоски в них неплохо сочетаются с хромированными молдингами, расходящимися от логотипа на решётке. Наверняка появится и бампер с новым дизайном – мы изобразили один из возможных вариантов. Сбоку и сзади не стоит ждать существенных изменений помимо появления нового логотипа на крышке багажника, разве что могут немного обновить оформления заднего бампера.

Новый Sandero Stepway, равно как и обычный хэтчбек, и новый седан Dacia Logan (его рендеры в виде Renault мы опубликовали месяц назад), сделан на модульной платформе CMF-B, которую также используют новый Renault Clio, кроссовер Captur и кросс-купе Arkana для европейского рынка. Моторная гамма состоит из 3-цилиндровых бензиновых моторов, базовым из которых является турбированный 1.0 мощностью 90 л.с. Он может комплектоваться 6-ступенчатой «механикой» либо вариатором. Также есть двухтопливная 100-сильная модификация Eco-G, которая может использовать как бензин, так и пропан. Что же касается российской версии модели, то пока никаких данных о ней нет. Но в случае её появления можно ожидать, что автомобиль останется на платформе Global Access, которую используют Renault Sandero и Logan нынешнего поколения.

Нынешний Renault Sandero Stepway 1 / 3 Нынешний Renault Sandero Stepway 2 / 3 Нынешний Renault Sandero Stepway 3 / 3

Сегодня в России кросс-хэтчбек Sandero Stepway можно приобрести за 846 000 рублей (1.6 МТ, 82 л.с.). 102-сильная версия с «автоматом» обойдётся минимум в 916 000 рублей, самый же дорогой вариант с мотором мощностью в 113 л.с. и вариатором в комплектации Stepway Drive City оценивается в 1 019 000 руб. Все модификации оснащены передним приводом.

Напомним, на прошлой неделе был представлен новый Renault Duster для России.