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Renault Logan следующего поколения: новые изображения

20.11.2020 1079 0 0

В начале осени состоялась премьера бюджетного седана Dacia Logan нового поколения, мы же решили представить, как будет выглядеть автомобиль в более привычном для нас виде под брендом Renault.

 

Renault Logan первого поколения встал на конвейер в 2004 году, вторая же генерация, выпускающаяся до сих пор, появилась в 2013-м, а спустя 5 лет модель получила рестайлинг. В странах Европы автомобиль известен под брендом Dacia, и в начале сентября компания распространила официальные фотографии Логана уже третьего поколения. Российский рынок ожидает новинку под брендом Renault, которая наверняка получит заметные изменения во внешности. Прежде всего, появится фирменная решётка радиатора с крупным ромбовидным логотипом компании. При этом изменится и дизайн бампера – мы изобразили один из возможных вариантов. Передняя оптика, скорее всего, останется такой же, в первых двух поколениях седаны Dacia и Renault имеют одинаковые фары.

Рендер нового Renault Logan

Сбоку особых изменений не ожидается, а вот сзади есть вероятность небольших изменений в дизайне бампера: на нашем рендере седан получит иное оформление нижней части и элементы светотехники другой формы. Фонари при этом, равно как и фары, могут остаться неизменными, ведь разработка новых потребует существенных дополнительных финансовых затрат.

Рендер нового Renault Logan

Европейский седан Dacia Logan построен на новой платформе CMF-B, на которой также сделан хэтчбек Renault Clio. Он получил бензиновые 3-цилиндровые моторы 1.0 мощностью 65, 90 и 100 л.с., причём последний вариант – двухтопливный, может работать как на бензине, так и на пропане. Дизельных двигателей в гамме теперь нет. Что же касается будущей российской версии, то пока достоверной информации о её технической части нет. Существует предположение, что на наш рынок выйдет седан, сделанный на старой платформе Global Access (в прошлом B0), которая используется нынешними Logan и Sandero.

Новый Dacia Logan
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Новый Dacia Logan
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Новый Dacia Logan
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Сегодня в России цены на Renault Logan начинаются с отметки в 675 000 рублей (1.6 МТ, 82 л.с.). Вариант с «автоматом» и 102-сильным мотором обойдётся минимум в 831 000 руб. Есть также модификация с мотором 1.6 мощностью 113 л.с., она оснащена «механикой» и в базовой версии оценивается в 801 тысячу рублей.

Нынешний Renault Logan
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Нынешний Renault Logan
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Нынешний Renault Logan
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Между тем, на этой неделе Renault показала новый бюджетный кроссовер

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