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Новый Rolls-Royce Spectre: первые изображения

05.02.2022 107 0 0

На этой неделе в Сети появились свежие шпионские фотографии нового английского купе. Пользуясь ими, мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

 

По имеющимся фотографиям закамуфлированных образцов создаётся впечатление, что новинка очень похожа на нынешнюю модель Wraith – четырёхместное купе, впервые представленное в 2013 году на Женевском автосалоне и сделанное на базе седана Ghost. В 2016-м году оно получило рестайлинг, и с тех пор прошло уже почти 6 лет, то есть давно назрела потребность в новом поколении. Герой этой статьи, который получит новое имя Spectre, как раз и должен стать наследником Wraith, правда не совсем прямым из-за особенностей по части техники, о которой мы расскажем чуть ниже.

Рендер Rolls-Royce Spectre

Что же касается внешнего вида, то одной из самых необычных черт новинки станут «двухэтажные» фары. Правда, они не будут сильно бросаться в глаза, как у некоторых других моделей, за счёт простой формы и близкого расположения друг к другу. Сверху, по всей вероятности, расположатся узкие светодиодные ходовые огни, а снизу – основные блоки ближнего и дальнего света (кстати, у нынешнего купе Wraith всё сделано наоборот). Решётка радиатора станет более широкой, бампер получит чуть более простой и лаконичный дизайн. Сбоку стоит отметить выштамповку, идущую от переднего крыла через дверные ручки вплоть до фонарей. Таким образом, форма боковин станет чуть более сложной. Сзади появятся новые фонари, по форме напоминающие седан Ghost нового поколения, и изменённая крышка багажника, которая может лишиться широкой хромированной накладки. Также обратим внимание на массивные пороги и нижнюю часть заднего бампера весьма сложной формы.

Рендер Rolls-Royce Spectre

Новое купе Spectre будет электрическим, оно построено на платформе под названием Architecture of Luxury, которую уже используют новый седан Ghost и кроссовер Cullinan. По имеющейся информации, силовая установка будет аналогична флагманскому электрическому кроссоверу BMW iX M60, который представили в начале этого года. Он обладает двумя электромоторами (по одному на каждой оси), отдача переднего составляет 258 л.с., заднего – 489 л.с. Совокупная мощность системы – 619 л.с., 1015 Нм крутящего момента. Возможно, английское купе получит несколько иные характеристики.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Rolls-Royce Wraith
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Rolls-Royce Wraith
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Rolls-Royce Wraith
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Напомним, несколько дней назад компания Rolls-Royce поделилась планами относительно грядущих новинок.          

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