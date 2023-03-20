Гибридные авто ×

Новый совместный кроссовер Geely и Volvo: раскрыт дизайн

20.03.2023 509 0 0

Согласно свежим данным, полноценная презентация паркетника пройдёт в конце текущей недели, 25 марта. В продаже модель появится позже в текущем году.

Молодой бренд Lynk & Co, начавший свою историю в 2018 году, представляет собой совместный проект компаний Geely и Volvo (шведская компания принадлежит китайскому холдингу). Марка анонсировала появление нового кроссовера в своей линейке в начале февраля текущего года: тогда были опубликованы снимки замаскированного тестового прототипа. В конце того же месяца появился первый тизер, а также производитель подтвердил имя новинки – Lynk & Co 08 (ранее она была известна под внутризаводским индексом DX11). В первой половине текущего месяца «восьмерка» показалась на первых официальных фотографиях, а теперь внешность модели рассекретили полностью.

На фото: Lynk & Co 08

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Lynk & Co 08 окажется первым кроссовером, который получит оформление в соответствии с новым фирменным стилем бренда. Стоит отметить, что ранее подобный дизайн уже встречался: к примеру, похожие диодные ходовые огни (в виде чёрточек, складывающихся в неровную строчную «h») мы уже видели у грядущего «зелёного» паркетника Zeekr X (эта марка также принадлежит Geely). Необычными у «восьмёрки» окажутся и фонари: это «уголки», которые находят на задние крылья; они соединены между собой пунктирной линией и двумя дополнительными вертикальными элементами через всю ширину пятой двери.

Судя по новым снимкам, модель получила обвес из глянцевого чёрного пластика по периметру кузова, большой воздухозаборник в передней части, утопленные дверные ручки, чёрную крышу, спойлер на верхней части багажной двери, антенну акулий плавник, зеркала на отдельных ножках, которые дополнены чёрным декором с названием бренда (расположен вертикально на передних дверях). В компании отметили, что эти элементы мигают во время приветствия водителя и при зарядке батареи кроссовера.

У Lynk & Co 08 будет виртуальный щиток приборов, а передней панели – отдельный большой тачскрин информационно-развлекательной системы. Как мы сообщали в начале текущего месяца, за электронику отвечает компания Meizu. У мультимедиа будет поддержка Flyme Auto (выступает в роли замены аналога Android Auto и Apple CarPlay).

По предварительным данным, в основе «восьмёрки» лежит модернизированная версия платформы CMA (Compact Modular Architecture), разработанной совместно Geely и Volvo. Ожидается, что новинка по габаритам окажется между Lynk & Co 01 (длина составляет 4549 мм, колёсная база – 2734 мм) и флагманским SUV – Lynk & Co 09 (5042 и 2984 мм соответственно).

Новый кроссовер будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида: известно, что в основу его силовой установки ляжет бензиновый четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра, иные подробности в компании пока по-прежнему держат в секрете. Также всё ещё нет информации о том, будут ли у этой модели варианты с традиционными ДВС.

Ожидается, что в продаже на домашнем рынке новинка появится позже в текущем году. Цены Lynk & Co 08 производитель обнародует позже.

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2 комментария
20.03.2023 16:16
adozar328993

Pаспpодaжа (Тaможeнный кoнфиcкат). Коpейcкий видeоpегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв, вcегo за пoлцeны.------> paply.org/konfiskatu

20.03.2023 16:16
adozar328993

Pаспpодaжа (Тaможeнный кoнфиcкат). Коpейcкий видeоpегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара и кaмеpой зaднeго вида - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв, вcегo за пoлцeны.----> paply.org/konfiskatu

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