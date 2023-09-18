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  • Новый Toyota Land Cruiser Prado показали европейцам: у них будет дизель

Новый Toyota Land Cruiser Prado показали европейцам: у них будет дизель

18.09.2023 1079 0 1

В Старом Свете прием заказов на свежий вездеход откроют уже в октябре. Впрочем, до покупателей машины все равно доберутся лишь в следующем году.

Мировая онлайн-премьера внедорожника Toyota Land Cruiser Prado нового поколения с заводским индексом J250 состоялась в начале августа, тогда компания одновременно представила версии для Америки и Европы. А не так давно Тойота устроила еще одну презентацию в Старом Свете – уже «живьем»: показ вездехода провели в Германии в рамках мероприятия Buschtaxi, которое организовали для поклонников марки. Кстати, в этой стране, как и на многих других рынках, SUV не имеет привычной россиянам «фамилии» Prado – там это просто Land Cruiser или Land Cruiser 250 (ведь и «трехсотый» там не продают).

Toyota Land Cruiser Prado First Edition

Напомним, в новом поколении внедорожник сохранил рамную конструкцию, при этом он переехал на платформу GA-F, которая также лежит в основе свежего Lexus GX и старших моделей Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. Прадо заметно подрос: длина равна 4925 мм (+100 мм по сравнению с предшественником), ширина – 1980 мм (+95 мм), высота – 1870 мм (+20 мм). Колесная база – те же 2850 мм, что и у Land Cruiser 300 (показатель прежнего Прадо – 2790 мм). Паспортный дорожный просвет новинки – 220 мм, угол въезда – 30 или 31 градус (зависит от исполнения), угол съезда – 22 градуса.

Toyota Land Cruiser Prado First Edition
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Toyota Land Cruiser Prado First Edition
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Toyota Land Cruiser Prado First Edition
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В Германии продемонстрировали внедорожник приветственной серии First Edition. Особенности такого автомобиля – круглые фары вместо прямоугольных, «песочный» цвет кузова (предусмотрен и второй цвет: в той же Германии – это Smoky Blue, а, например, во Франции – Graphite Grey), наклейки с названием комплектации и внушительный список оборудования. Отметим, в Штатах круглые фары положены и другим исполнениям модели, но пока точно неизвестно, достанется ли такая оптика остальным вариантам европейского Land Cruiser 250. Всего же для Европы сделают примерно 3000 автомобилей серии First Edition.

Toyota Land Cruiser Prado First Edition на студийных фото
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Toyota Land Cruiser Prado First Edition на студийных фото
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Toyota Land Cruiser Prado First Edition на студийных фото
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Toyota Land Cruiser Prado First Edition на студийных фото
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Toyota Land Cruiser Prado First Edition на студийных фото
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На первом этапе новый внедорожник будет доступен в Старом Свете с турбодизелем 1GD-FTV 2.8 (204 л.с., 500 Нм) в сочетании с шести- или восьмиступенчатым автоматом (зависит от рынка). А в 2025 году дизельный вездеход превратится в Западной Европе в «мягкий» гибрид: модель получит 48-вольтовый стартер-генератор. В Восточной Европе и Японии еще будет бензиновый атмосферник 2TR-FE 2.7 (163 л.с., 246 Нм), плюс на восточноевропейском и ближневосточных рынках предложат машины с бензиновым четырехцилиндровым турбомотором T24A-FTS 2.4 (281 л.с., 430 Нм) и 8АКП. Наконец, в Северной Америке и Китае появится полноценный гибрид (но без возможности зарядки от электросети) с установкой i-Force Max: это та же турбочетверка, а также встроенный в восьмиступенчатый автомат электромотор и скромная батарея емкостью 1,87 кВт*ч; совокупная отдача такого LC Prado – 330 л.с. и 630 Нм. А вот двигатель V6 стал прерогативой премиального брата – Lexus GX.

Стандартный Toyota Land Cruiser Prado
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Стандартный Toyota Land Cruiser Prado
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Стандартный Toyota Land Cruiser Prado
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Стандартный Toyota Land Cruiser Prado
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Как и прежде, Прадо имеет постоянный полный привод, межосевой самоблокирующийся дифференциал и понижающую передачу. Еще есть две блокировки и внедорожный «круиз» Crawl Control, а у системы Multi-Terrain Select теперь больше ездовых режимов (работают и с активированной понижающей передачей).

Европейские дилеры откроют прием заказов на новый Toyota Land Cruiser Prado в октябре текущего года, тогда же, видимо, объявят цены. Но первые машины доберутся до своих владельцев лишь весной 2024 года.

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