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  • Ну очень дорогая игрушка: ретро-купе Alpha Montage без мотора за 499 000 долларов

Ну очень дорогая игрушка: ретро-купе Alpha Montage без мотора за 499 000 долларов

18.11.2022 87 0 0

Американский электромобильный стартап Alpha Motor Corporation продолжает шокировать общественность нестандартными формами ведения бизнеса: компания, ещё не выпустившая ни одного автомобиля, но анонсировавшая уже более десяти новинок, на этой неделе предложила всем желающим оформить заявку на очень странное купе Montage за бешеные деньги и с непонятным назначением.

 

Стартап Alpha Motor Corporation со штаб-квартирой в Ирвайне (США, штат Калифорния) впервые вышел в публичное пространство в конце 2020 года с анонсом компактного электрического купе Ace и перспективного семейства разнокалиберных коммерческих автомобилей. С тех пор концепция стартапа изменилась, о коммерческих автомобилях речи больше не идёт, зато компания представила в виртуальном виде полноценный модельный ряд и каждая модель оформлена в стиле ретро. Основателем стартапа значится американский дизайнер азиатского происхождения Эдвард Ли, прежде работавший в Lexus и Audi, — именно он автор самобытного стиля будущих электромобилей Alpha.

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Источники своего финансирования Alpha Motor Corporation не раскрывает, но минувшим летом на сайте компании появился-таки раздел для инвесторов, что косвенно указывает на то, что с деньгами есть некоторые проблемы. В этом разделе сказано, что производство первой модели — пикапа Wolf — предположительно начнётся в 2025 году, а не в 2023-м, как сообщалось ранее. Производственная площадка будет находиться в городе Стерлинг-Хайтс, штат Мичиган. В год компания хочет продавать всего 3150 машин (60% в США, 25% в Европе и на Ближнем Востоке, 15% в Азии), притом что уже набрано без малого 50 000 заказов.

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Представленное на этой неделе купе Alpha Montage — самая дорогая и самая странная модель в гамме. Сообщается, что для него разработана собственная, не такая как у других моделей Alpha платформа, и что тираж купе будет ограниченным, что отчасти объясняет его запредельную цену. Двигатель для этой модели предлагается как опция: он устанавливается на заднюю ось и вращает задние колёса через двухступенчатую коробку передач. Максимальная мощность — всего 150 кВт (204 л.с.). Запас хода на одной зарядке с таким двигателем составит 250 миль (402 км), ёмкость батареи не раскрывается. Если заказчик захочет установить на Alpha Montage свой двигатель, «дальность полёта» может измениться.

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Если предыдущие модели Alpha выполнены в стилистике 70-х, то купе Montage воссоздаёт эстетику 50-х — отсюда широкие крылья и пороги, 18-дюймовые спицованные колёса и фары в собственных корпусах на ножках. Габаритная длина Alpha Montage — 4400 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1384 мм. Двухместный кузов имеет два багажника. Салон отделан дорогими, но экологически чистыми материалами.

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Цена Alpha Montage в пресс-релизе не указана, а есть лишь электронная форма для заявки. Зарубежные коллеги (в частности журнал Autoevolution, любящий освещать всякие курьёзные проекты) её заполнили и выяснили, что Montage стоит баснословные 499 000 долларов и компания хочет 249 500 долларов в качестве предоплаты. В ответном письме говорится, что срок ожидания машины составит минимум 6 месяцев, что конечная цена может быть изменена и что перепродать электромобиль будет нельзя. Но самое смешное, что Alpha Montage не предназначен для дорого общего пользования! То есть эксплуатировать его можно будет только на закрытых территориях — например, на своём ранчо, в гольф- или яхт-клубе, на автодроме и т.д.

Судя по всему, с помощью купе Montage молодая компания, у которой дела пошли хуже, чем она ожидала, решила по-быстрому срубить деньжат, сделала на коленке ретро-самоделку из покупных комплектующих и предложила её состоятельным любителям автоэкзотики. Не удивимся, если аналитическое агентство Hindenburg Research, потопившее уже не один стартап, своё следующее разгромное расследование посвятит именно Alpha Motor Corporation.

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