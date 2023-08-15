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  • Обещанный России седан Exeed Exlantix: подробности о серийной версии

Обещанный России седан Exeed Exlantix: подробности о серийной версии

15.08.2023 41 0 0

На родине для большой электрической четырехдверки будет предусмотрено два варианта оформления передка, задний или полный привод. До РФ эта модель, скорее всего, доберется в следующем году.

Весной премиальный бренд Exeed, коим владеет компания Chery, анонсировал линейку, созданную специально для электрифицированных моделей: в Китае это Sterra, а для внешних рынков, в том числе, и для России, придумали название Exlantix. На первом этапе в новую серию войдут две «электрички» — седан и кроссовер, на родине их планируют продавать как Sterra ES и Sterra ET (экспортные версии пока известны под индексами E03 и E0Y соответственно). Публичную премьеру предсерийные образцы справили в апреле на Шанхайском автосалоне. А теперь в базе минпрома КНР появились фото и основные характеристики товарной четырехдверки Exeed Sterra/Exlantix.

Серийный электроседан Exeed Sterra ES с информационными табло и без них
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Серийный электроседан Exeed Sterra ES с информационными табло и без них
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Судя по снимкам, внешне конвейерный электроседан практически полностью повторил показанный на выставке автомобиль. Особенности дизайна – купеобразный силуэт, узкие фары, сделанные в виде единой плашки задние фонари, зеркала на отдельных ножках, выдвижные ручки дверей и выдвижной же спойлер на крышке багажника. Сохранили и главную фишку – расположенные под головной оптикой пиксельные информационные табло (на выставочном образце они могли отображать, например, температуру снаружи). Вероятно, табло предложат за доплату, тогда как у базового седана на их месте красуются черные глянцевые вставки. Для модели также предусмотрен лидар.

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Длина Exeed Sterra ES равна 4945 мм, ширина – 1978 мм, высота варьируется от 1467 до 1489 мм, колесная база – 3000 мм. То есть по своим габаритам «китаец» близок к глобальному новому седану BMW 5 Series (и его электроверсии i5). Четырехдверке Exeed положены 19-, 20- или 21-дюймовые колеса.

Фото интерьера сертификационный орган не опубликовал. Скорее всего, внутри товарная модель тоже скопирует представленный весной электрокар, то есть ждем двухспицевое рулевое колесо, двухэтажный центральный тоннель, узкий экран приборки, проекционный дисплей и крупный тачскрин мультимедиа-системы.

Салон предсерийного электроседана Exeed Sterra ES

В основе Exeed Sterra ES лежит новая платформа E0X с 800-вольтовой электросистемой, пневматической подвеской и полноуправляемым шасси. На родине у модели будет несколько версий: заднеприводные мощностью 252 или 313 л.с. и полноприводная с совокупной отдачей в 480 л.с. Предполагается, что топовый вариант сможет набрать первую «сотню» за 3 секунды, а дальнобойность такого седана якобы составит 700 км.

В Китае продажи Exeed Sterra ES стартуют в четвертом квартале текущего года, кроссовер, вероятно, выйдет на домашний рынок уже в 2024-м. И, скорее всего, в следующем же году серия Exeed Exlantix появится в России.

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