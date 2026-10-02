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Обновки для BMW X3 M50 xDrive: больше мощности и пакет Black Package

02.10.2026 1516 1 6
Обновки для BMW X3 M50 xDrive: больше мощности и пакет Black Package

Компания BMW представила обновлённую топ-версию M50 xDrive кроссовера X3 четвёртого поколения (G45). Адаптированный к Euro 7 двигатель B58 выдаёт 426 л.с. вместо прежних 381 л.с., а пакет Black Package придаёт BMW X3 M50 xDrive особо зловещий вид.

BMW X3 поколения G45 справил премьеру летом 2024 года. Версия M50 xDrive — топовая и самая мощная в гамме. Более мощной версии X3 M, по слухам, в поколении G45 не будет — любителям полноценных «эмок» в этом классе придётся довольствоваться электрическим BMW iX3 M, который ожидается в 2027 году. Напомним, что актуальные BMW X3 и BMW iX3 — это две совершенно разные модели на разных платформах.

На этой неделе представлен обновлённый BMW X3 M50 xDrive с модернизированной рядной «турбошестёркой» B58: её мощность увеличена с 381 до 426 л.с., при этом максимальный крутящий момент прежний — 540 Нм. При разгонах бензиновому двигателю ассистирует интегрированный в коробку передач 48-вольтовый стартер-генератор (18 л.с., 200 Нм), максимальная совокупная отдача силовой установки составляет 443 л.с. и 580 Нм. Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат», привод — только полный. Дополнительная мощность позволила уменьшить время разгона до 100 км/ч с 4,6 до 4,4 с, максимальная скорость по-прежнему ограничена на отметке 250 км/ч.

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В Германии обновлённый BMW X3 M50 xDrive стоит от 85 200 евро, а в виде опции для него теперь предлагается пакет Black Package — он стоит 4600 евро. Для других версий BMW X3 этот пакет не доступен. В пакет Black Package входят эффектные 22-дюймовые чёрные колёса Polygon 1134 M Black, чёрные тормозные суппорты M Sport, декоративные алюминиевые панели с текстурой карбона в салоне, вставки из чёрной алькантары (на передней панели, дверных картах, сиденьях и центральном подлокотнике), тиснёные логотипы M на подголовниках, синяя окантовка на верхней части спинок сидений и на ремнях безопасности, трёхцветный флаг М на окантовке ковриков.

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Пакет Black Package идёт только в комбинации с рядом других опций, а именно со стеклянными элементами управления на центральной консоли и адаптивной подвеской — их можно выбрать и без пакета Black Package, а в сочетании с ним общая наценка составляет 8200 евро. Доплата за серый металлик из палитры BMW Individual, как у машины на фотографиях, — 2880 евро. Поиграться со всеми опциями можно в конфигураторе на немецком потребительском сайте BMW, но оформить покупку можно будет не раньше декабря.

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С декабря 2026 года ряд обновок будет доступен и для других версий кроссовера BMW X3: обещаны новые отделочные материалы, расширенная светодиодная подсветка салона, новая ручка бардачка, защитные накладки из нержавеющей стали для порога багажника и многое другое. 2,0-литровый бензиновый турбомотор B48 на базовой версии 20 xDrive после адаптации к нормам Euro 7 тоже стал немного мощнее: в комбинации со стартер-генератором он теперь выдаёт 211 л.с. и 330 Нм, тогда как раньше было 208 л.с. и 330 Нм. Стоит BMW X3 20 xDrive теперь от 60 300 евро.

кроссовер новинки BMW BMW X3
Обновлено 04.10.2026
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1 комментарий
05.10.2026 08:19
nazarov66-r@mail.ru

Очень выразительно и стильно!

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