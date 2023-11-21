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  • Обновлён большой лифтбек FAW Bestune B70, который продают и в России: не только внешность

Обновлён большой лифтбек FAW Bestune B70, который продают и в России: не только внешность

21.11.2023 286 0 0

Дизайн экстерьера пятидверки переделали в стиле других свежих моделей китайского концерна, обновки есть и в салоне. Технику же, по предварительным данным, трогать не стали.

Облик модернизированного лифтбека FAW Bestune B70 еще летом раскрыл Минпром КНР. Теперь же опубликованы фирменные изображения, причем производитель сразу показал и интерьер машины. Напомним, на родине пятидверка дебютировала в 2020 году, а до того «семидесятка» была седаном (модель B70 в строю с 2006-го).

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Лифтбек лишился клыкастых фар и фонарей «под Cadillac»: у Bestune B70 теперь двухэтажная головная оптика (сверху расположены ходовые огни, ниже – блоки основных фар), а на корме красуется единая плашка. Модель также получила новую радиаторную решетку с горизонтальными полосками, как у рестайлинговых паркетников Bestune T77 и Bestune T99, свежих кросса Bestune T90 и минивэна Bestune M9. Кроме того, заменили передний бампер. У машины на официальных картинках привычные ручки дверей, при этом не исключено, что выдвижные ручки оставят в качестве опции. Наконец, лифтбеку досталась обновленная эмблема Bestune.

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Длина B70 выросла сразу на 45 мм до 4855 мм, остальные габариты не изменились: ширина – 1840 мм, высота – 1855 мм, колесная база – 2800 мм. Для модели предусмотрены 18- или 19-дюймовые колеса.

В салоне оставили табло, но экраны приборки и мультимедийной системы поместили в новый корпус, из-за чего пришлось слегка переделать переднюю панель. Отдельного сенсорного блока климат-контроля с шайбами больше нет, вместо него – узкая сенсорная же полоска под дефлекторами обдува. Еще заменили центральный тоннель, плюс лифтбек обрел новый селектор трансмиссии.

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Про технику концерн FAW пока не рассказал. В сертификационных документах для рестайлингового Bestune B70 были заявлены прежние моторы – это бензиновые турбочетверки 1.5 и 2.0 мощностью 169 и 224 л.с. соответственно. На дореформенной модели первый двигатель сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, второй комплектуется классическим шестиступенчатым автоматом. Привод в любом случае только передний.

Дореформенный FAW Bestune B70
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Дореформенный FAW Bestune B70
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Дореформенный FAW Bestune B70
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Дореформенный FAW Bestune B70
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Дореформенный FAW Bestune B70
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В Китае премьеру обновленного Bestune B70 должны провести в ближайшее время. Лифтбек доступен и в России, у нас продажи официально стартовали весной. Российским клиентам пятидверка предложена с «придушенными» турбомоторами 1.5 и 2.0 – 160 и 217 л.с. Цена по прайсу сегодня начинается с 2 450 000 рублей. Как ранее сообщили в местном представительстве FAW, в общем личном рейтинге компании по итогам 9 месяцев текущего года Bestune B70 занимал вторую строчку (реализовано 1974 шт., впереди – паркетник T77), так что впоследствии рестайлинговый лифтбек, вероятно, привезут и в РФ.

Китай авторынок новинки лифтбек рестайлинг FAW FAW Besturn B70

 

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