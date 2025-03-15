История бизнес-седанов 5 серии началась в 1972 году, когда дебютировала модель первого поколения с заводским индексом E12. Сегодня на конвейере восьмая генерация автомобиля (G60), которая была представлена относительно недавно — в мае 2023 года. А сейчас баварцы уже тестируют обновлённую версию седана, причём первыми были замечены прототипы топовой модификации М5 (её рендеры мы опубликовали в прошлом месяце).

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Теперь же у нас в распоряжении фотографии замаскированных прототипов обычной «пятёрки», согласно которым автомобиль получит полностью новую переднюю часть. Она будет сделана в стиле последних концептов марки Neue Klasse; любопытно, что на смену седанам именно с этим названием (производились с 1962 по 1975 годы) и пришла 5 серия. Автомобиль получит вытянутую по горизонтали решётку радиатора (либо её имитацию в случае с полностью электрическими версиями), объединённую с фарами. У последних будет оригинальная графика светодиодных огней, и на рендере изображён один из возможных вариантов. Задняя часть скрыта под толстым слоем маскировки, и пока лишь выделяются общие черты задней оптики, которая не отличается от нынешней. Вполне вероятно, что в ходе рестайлинга форма фонарей останется прежней, но изменится их начинка.

Рендер обновлённой BMW 5 серии

Нынешняя 5 серия построена на той же платформе CLAR, что и предыдущая модель. Автомобиль предлагается с бензиновыми и дизельными моторами объёмом 2,0 и 3,0 литра с различной степенью электрификации. Вполне вероятно, что некоторые из них получат прибавку мощности и крутящего момента, также могут появиться новые гибридные и полностью электрические варианты. Весьма существенные изменения могут произойти и в салоне, где ожидается появление новой мультимедийной системы с панорамным экраном во всю ширину передней панели.

Рендер обновлённой BMW 5 серии

Премьера рестайлинговой «пятёрки» может состояться в следующем году. Между тем, полтора месяца назад дебютировала самая мощная 550-сильная версия универсала BMW M3 CS Touring.