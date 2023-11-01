Обновлённый бюджетный седан Nissan: теперь и Sunny

Продажи рестайлинговой четырехдверки стартовали на Ближнем Востоке. Как и в других регионах, модели подправили внешность и расширили список доступного оборудования.

В актуальном поколении этот компактный седан Nissan пребывает с 2019 года, у него несколько имен: в странах Северной и Южной Америки модель зовется Versa, в Юго-Восточной Азии она известна как Almera (к давно почившей российской Альмере отношения не имеет), а на Ближнем Востоке это Sunny. Американская четырехдверка пережила рестайлинг еще в прошлом году, азиатскую версию модернизировали весной 2023-го. Теперь же пришла очередь ближневосточного седана.

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Внешне Nissan Sunny в целом изменился так же, как и машины в остальных регионах. Модель получила новую радиаторную решетку: она отныне с горизонтальными плашками, а вот хромированного V-образного элемента больше нет. При этом решетка ближневосточной четырехдверки лишена и дополнительных блестящих вставок по бокам, тогда как в других странах такой декор предусмотрен. Еще подретушировали передний бампер, обновлен дизайн 17-дюймовых дисков (положены дорогим комплектациям, у Sunny попроще – 15- или 16-дюймовые).



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В салоне – иные материалы отделки, вдобавок в основании центрального тоннеля появилась беспроводная зарядка для смартфона. Еще из нового оборудования – система оповещения о «забытых» пассажирах на втором ряду (идет в богатых исполнениях). Как и прежде, Sunny может иметь мультимедиа-систему с 7-дюймовым экраном, хотя у Versa и Almera есть 8-дюймовый дисплей. Зато круиз-контроль теперь входит в список стандартного оборудования (раньше был только у топ-версии). В зависимости от комплектации в арсенале седана еще значатся камера заднего вида, климат-контроль, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.



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Двигатель прежний: как и Nissan Versa в Штатах, Nissan Sunny предложен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.6, на ближневосточном седане мотор выдает 118 л.с. (в Азии модель оснащается бензиновой турботройкой 1.0). Механику убрали – теперь только вариатор.



В Саудовской Аравии, например, в пересчете на наши деньги цена рестайлинговой четырехдверки начинается где-то с 1 621 000 рублей (по текущему курсу).

