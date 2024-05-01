Обновлённый Force Gurkha: более мощный дизель и долгожданная пятидверная версия

Индийский рамный внедорожник Force Gurkha возвращается на рынок в обновлённом виде после годового перерыва, связанного с необходимостью модернизации дизельного двигателя. Вместе с доработанным мотором внедорожник получил ряд других обновок и теперь доступен как в трёх-, так и в пятидверном кузове.

Gurkha — единственная легковая модель индийской компании Force Motors, актуальный внедорожник так называемой четвёртой серии был представлен осенью 2021 года. Прошлой весной Gurkha временно ушёл с рынка, так как его древний лицензионный 2,6-литровый турбодизель Mercedes-Benz OM616, корни которого уходят в начало 1970-х, не соответствовал индийским экологическим норма BS6 phase 2 — они вступили в силу 1 апреля 2023 года. В единственный полный год продаж — 2022-й — актуальный Gurkha разошёлся в Индии тиражом 830 шт., это очень скромный результат для индийского рынка, объём которого в прошлом году перевалил за 4 млн новых легковых машин.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Обновлённый Force Gurkha был представлен в Индии 29 апреля, его двигатель теперь соответствует всем необходимым требованиям (Autocar India сообщает, что разработчикам пришлось для этого добавить в конструкцию впрыск мочевины) и вдобавок стал существенно мощнее: отдача выросла с 91 л.с. и 250 Нм до 140 л.с. и 320 Нм. Система stop&start позволяет немного снизить расход топлива при простоях в пробках. Коробка передач прежняя — 5-ступенчатая «механика». Не изменилась и система полного привода: парт-тайм с жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке, но управляется раздатка теперь шайбой и электроприводом, а не рычагом. Блокировками межколёсных дифференциалов по-прежнему заведуют ручки, расположенные по бокам от рычага МКП.



1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Пятидверная версия была у Gurkha до смены поколений в 2021 году и теперь тоже вернулась на рынок. Колёсная база пятидверки по сравнению с трёхдверной версией увеличена с 2400 до 2825 мм, габаритная длина — с 3965 до 4390 мм, высота — с 2270 до 2296 мм, ширина не изменилась — 1865 мм. Дорожный просвет у обеих версий — 233 мм, глубина преодолеваемого брода — 700 мм.



Передняя подвеска у Gurkha — независимая пружинная на двойных поперечных рычагах, сзади — зависимая многорычажная с разнесёнными пружинами и амортизаторами. Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные. Рулевое управление снабжено гидроусилителем. Штатная размерность шин — 255/65 R 18 (до модернизации были 16-дюймовые колёса). Объём топливного бака — 63,5 л.



Снаружи Gurkha практически не изменился и по-прежнему слегка напоминает Mercedes-Benz G-класса, задние фонари теперь светодиодные. Шноркель входит в стандартную комплектацию. За доплату предлагаются рейлинги либо экспедиционный багажник на крыше, лестница на крышу, защитная рамка для лобового стекла, защитные сетки для фар, фонарей и поворотников.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В салоне индийского внедорожника помимо вышеупомянутой шайбы управления раздаткой появился новый полностью электронный щиток приборов. Диагональ мультимедийного экрана увеличилась с 7 до 9 дюймов, внедрена поддержка Apple CarPlay и Android Auto. В стандартное оснащение входят только две фронтальные подушки безопасности. Трёхдверный Gurkha — четырёхместный, во втором ряду установлены два раздельных кресла. Пятидверный внедорожник готов взять на борт до семи человек, посадочная формула у него 2+3+2.



1 / 2 2 / 2

Прайс-лист на обновлённый Force Gurkha пока не обнародован, но в продаже он появится уже в этом месяце. Конкурировать Force Gurkha будет главным образом с рамным внедорожником Mahindra Thar, у которого в ближайшее время тоже появится пятидверная версия. В прошлом году в Индии дебютировал более компактный Suzuki Jimny с пятидверным кузовом.

