Рамный внедорожник Mahindra Thar: грядёт 5-дверная версия и новый дизайн для Австралии

Mahindra Thar второго поколения дебютировал в Индии в 2020 году, тогда ожидалось, что он станет настоящим хитом продаж, но последующее подорожание, отсутствие длиннобазной семейной версии и конкуренция со стороны других моделей Mahindra привели к тому, что новый Thar оказался всего лишь середнячком: в прошлом году в Индии, по данным ресурса Statista, реализовано 46 297 экземпляров Thar, тогда как Mahindra Bolero (это тоже рамный SUV) разошёлся тиражом 94 332 шт., Mahindra XUV700 — 65 371 шт., Mahindra Scorpio — 64 179 шт., Mahindra XUV300 — 60 260 шт.

Рендер 5-дверной версии Mahindra Thar от журнала GaadiWaadi

В начале этого года Mahindra Thar обзавёлся заднеприводной версией (прежде он предлагался только с полным приводом типа парт-тайм) и новым базовым 1,5-литровым турбодизелем, что позволило снизить начальную цену автомобиля, а к концу года, как сообщает индийский журнал GaadiWaadi, ожидается премьера долгожданной удлинённой версии Thar с 5-дверным кузовом — в продажу она поступит в начале 2024 года и тоже, скорее всего, будет предлагаться с базовым задним приводом.



Mahindra Thar

Вместе с тем австралийский журнал Drive сообщает, что компания Mahindra & Mahindra предпримет вторую попытку вывести Thar на австралийский рынок. Первая была предпринята в 2021 году, но встретила сопротивление со стороны марки Jeep (принадлежит корпорации Stellantis), юристы которой оперативно обратились в суд о защите авторских прав и победили, поскольку Mahindra Thar слишком уж явно напоминает Jeep Wrangler.



Mahindra Thar

Теперь Mahindra & Mahindra готовится перекроить внешность Thar так, чтобы у него было достаточно отличий от Jeep Wrangler и не было юридических препятствий для начала продаж в Австралии. Любопытно, что согласно последнему судебному решению, Mahindra & Mahindra обязана заранее, до начала продаж показать Jeep Australia дизайн внедорожника Thar для австралийского рынка, но пока никаких уведомлений на сей счёт со стороны индийской компании не было.



Mahindra Thar

В 2021 году Mahindra & Mahindra смогла с помощью рестайлинга обойти судебный запрет на продажу Mahindra Roxor в США. Mahindra Roxor — это переименованный Mahindra Thar первого поколения, который в Индии сейчас не производится и не продаётся, а для рынка США его делают прямо на месте — на заводе в Оберн-Хилс (штат Мичиган). Mahindra Roxor не предназначен для дорог общего пользования и продаётся как сельхозтехника, что сильно ограничивает его рыночный потенциал, а вот Mahindra Thar второго поколения — полноценный автомобиль, вполне способный стать заметным игроком на австралийском рынке. В общем, юристов Jeep ждут новые хлопоты.

