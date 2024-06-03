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Обновлённый Ford Expedition: первые изображения

03.06.2024 825 0 0

Американская компания готовит масштабное обновление для своего флагманского внедорожника, свидетельством чему являются свежие шпионские фотографии тестовых образцов. Каким он будет?

Полноразмерный внедорожник Expedition впервые появился в гамме Форда в 1996 году, став наследником устаревшей к тому времени двухдверной модели Bronco. Сегодня на конвейере четвёртое поколение внедорожника, премьера которого состоялась в начале 2017 года. Спустя четыре с половиной года модель получила относительно лёгкий рестайлинг, а сейчас компания Ford готовит весьма существенное обновление для своего флагмана.

Нынешний Ford Expedition
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Нынешний Ford Expedition
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Нынешний Ford Expedition
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Тестовые образцы, запечатлённые фотошпионами, демонстрируют полностью новую переднюю часть: в отличие от нынешней модели, её сделают вертикальной, благодаря чему она будет больше похода на пикапы бренда. Здесь двухъярусные блоки фар основного света, встроенные в решётку радиатора, а обрамляют их С-образные полоски светодиодных ходовых огней, также выполняющие роль указателей поворота. Что необычно для рестайлинга — внедорожник заметно обновится и сбоку, задние боковые окна станут шире и «поглотят» окрашенные в цвет кузова стойки за задними дверьми, благодаря чему боковое остекление визуально станет единым. Кроме того, немного изменится подоконный молдинг, который теперь слегка расширяется ближе к фонарям. Задняя часть также полностью новая, правда здесь без особых откровений, дизайн выполнен в традиционном для больших американских внедорожников стиле. Expedition получит новые фонари достаточно простой формы, новую отделку бампера, а ниша номерного знака переместится чуть повыше. Кроме того, внедорожник изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер нового Ford Expedition

Нынешний Ford Expedition оснащается единственным битурбомотором V6 EcoBoost объёмом 3,5 литра, который выдаёт 446 л.с. мощности и 691 Нм крутящего момента. Подтверждённой информации о начинке рестайлинговой модели пока нет, однако есть вероятность, что она получит гибридную модификацию.

Рендер нового Ford Expedition

Премьера новинки ожидается в течение этого года.

Между тем, недавно стало известно о том, что провальный лифтбек Ford Evos переименуют в Mondeo.

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