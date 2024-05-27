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Провальный кросс-лифтбек Ford Evos переименуют в Mondeo

27.05.2024 617 0 0

Ford Mondeo вот-вот снова станет семейством: к седану присоединится «приподнятая» пятидверка, которая в качестве самостоятельной модели так и не снискала успеха.

Кросс-лифтбек Ford Evos представили в 2021 году. Пятидверка разработана специально для Китая, ее выпуск налажен на заводе СП Форда и компании Changan. Кстати, изначально считалось, что Evos придет на смену Mondeo. Однако Mondeo все же сохранили в китайской гамме марки: седан нового поколения дебютировал в 2022-м, его собирает то же совместное предприятие. Лифтбек же на рынке провалился.

Ford Evos
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Ford Evos
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По данным местных профильных медиа, на протяжении 2022-2024 гг. ежемесячные продажи Ford Evos всего пару раз пробивали отметку в 800 единиц. А результат первых трех месяцев года нынешнего – и вовсе лишь 576 штук (здесь и далее – уже статистка BestSellingCarsBlog). Для сравнения, седан Ford Mondeo с января по март 2024-го разошелся по Китаю тиражом свыше 15 600 экземпляров. Тем не менее Changan Ford от лифтбека Evos не отказывается, просто теперь его решено переименовать в… Mondeo Sport (по другой версии, лифтбек назовут Mondeo Sports Edition). Решение это выглядит вполне логичным, ведь седан и пятидверка состоят в близком родстве: внешность оформлена в едином ключе, и даже салоны у них почти одинаковые. Ну и напомним, что предыдущий глобальный Мондео тоже был семейством (седан, лифтбек и универсал).

Ford Mondeo Sport (или Mondeo Sports Edition)
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Ford Mondeo Sport (или Mondeo Sports Edition)
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Судя по фирменным картинкам Ford Mondeo Sport, которые уже растиражировали многие «поднебесные» СМИ, от Эвоса в плане дизайна такая пятидверка отличаться не будет. Разве что заменят шильдики, плюс на корме под эмблемой бренда появится надпись Mondeo вместо Evos. Габариты, очевидно, останутся прежними: длина – 4920 мм против 4935 мм у Mondeo-седана, колесная база – те же 2945 мм, что и у четырехдверки. Фото интерьера Mondeo Sport еще нет, но и его реформы, скорее всего, не затронут. Главная фишка – гигантское табло.

Ford Mondeo Sport (или Mondeo Sports Edition)

Ford Evos пока присутствует в продаже, он доступен с единственной бензиновой турбочетверкой 2.0 EcoBoost (238 л.с.), которая работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. А вот кросс-лифтбек Mondeo Sport предложат в виде гибрида: в состав системы войдут бензиновый 2.0T и электромотор, совокупная отдача еще не объявлена. У Mondeo-седана гибридная версия появилась в прошлом году, и у нее другая начинка – установка базируется на турбомоторе 1.5, суммарная мощность составляет 208 л.с. «Традиционную» четырехдверку можно купить с 1.5T (190 л.с.) или 2.0T (254 л.с.), оба двигателя сочетаются с 8АКП.

Седан Ford Mondeo
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Седан Ford Mondeo
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Седан Ford Mondeo
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Седан Ford Mondeo
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Седан Ford Mondeo
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Полноценную презентацию лифтбека Ford Mondeo Sport должны провести в ближайшее время. Ford Evos с учетом скидки сейчас стоит от 199 800 юаней (около 2,5 млн рублей по текущему курсу), цена седана Ford Mondeo начинается с отметки 149 800 юаней (примерно 1,9 млн рублей).

Напомним, в отличие от Evos четырехдверка китайским эксклюзивом не является – ее также продают на Ближнем Востоке, но под именем Taurus. На данный момент нет информации о том, планируют ли и Ford Taurus превратить в отдельное семейство.

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