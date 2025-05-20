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Обновлённый короткий Kia Sportage: первые изображения

20.05.2025 44 0 0

В конце прошлого года был представлен удлинённый рестайлинговый кроссовер, а уже скоро компанию ему должен составить и короткий вариант. Каким он будет?

Sportage является одной из самых старых моделей в нынешней гамме корейского автопроизводителя, первое поколение дебютировало ещё в 1993 году. Сегодня на конвейере уже пятая генерация паркетника, премьера которой состоялась летом 2021 года. В октябре прошлого года была продемонстрирована рестайлинговая версия Sportage, однако пока представили только длинный вариант, мы же решили изобразить короткую версию, ориентированную на европейский рынок.

Нынешний Kia Sportage для Европы
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Нынешний Kia Sportage для Европы
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Нынешний Kia Sportage для Европы
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Пока не было шпионских фотографий и тизеров будущей новинки, однако можем предположить, что изменения во внешнем виде будут аналогичны длинной модификации. В этом случае кроссовер получит новую переднюю часть с крупными вертикальными блоками фар, между которыми расположится широкая решётка радиатора. Вероятно, у европейского Sportage будет свой вариант дизайна переднего бампера. Что же касается задней части, то здесь основным обновлением должны стать фонари, которые не изменятся по форме, но получат новую графику светодиодных ходовых огней. Задний бампер также наверняка подвергнется изменениям в дизайне, кроме того, можно рассчитывать на появление колёсных дисков нового дизайна.

Рендер обновлённого короткого Kia Sportage

Что касается технической части, то здесь пока можно ориентироваться на обновлённую версию удлинённого паркетника. Бензиновая турбочетвёрка 1.6 T-GDI (180 л.с.) теперь комплектуется классическим восьмиступенчатым «автоматом», в то время как дорестайлинговый кроссовер предлагался с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Корее Sportage также доступен с газовым двигателем 2.0 LPG (146 л.с.) и в виде мягкого гибрида HEV. Самым заметным изменением в гамме стал отказ от 2,0-литрового турбодизеля. На американском же рынке паркетник предлагается с атмосферным бензиновым мотором объёмом 2,5 литра мощностью 190 л.с. в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Чуть позже в продажу поступят гибриды HEV (234 л.с.) и подзаряжаемый PHEV (272 л.с.) на базе турбочетверки 1.6 T-GDI.

Рендер обновлённого короткого Kia Sportage

Премьера обновлённой версии короткого Sportage ожидается в ближайшие месяцы. Между тем ранее в этом месяце Kia показала «престижный» кроссвэн Carens Clavis.

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