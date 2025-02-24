Обновлённый кроссовер Venucia V-Online от Nissan и Dongfeng скоро поступит в продажу

Марка Venucia объявила дату презентации паркетника V-Online с новым дизайном. Рестайлингу подвергли гибридную версию, а вот «традиционную» пятидверку со временем вполне могут отправить в отставку.

На сертификационных снимках обновленный подзаряжаемый гибрид Venucia V-Online DD-i показался еще осенью прошлого года. Первые фирменные изображения были опубликованы в конце января 2025-го. Ну а на протяжении почти всего февраля марка чуть ли не ежедневно выкладывает фото модернизированной пятидверки на своей странице в китайской соцсети Weibo. Кроме того, бренд озвучил дату презентации такого паркетника – 28 февраля. Вероятно, тогда же модель станет доступна к покупке.

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Напомним, Venucia – это совместный проект компаний Nissan и Dongfeng, марка была создана специально для рынка КНР. Кроссовер V-Online в строю с 2021 года, причем он дебютировал в чисто бензиновой версии. Гибрид стартовал в 2023-м, он изначально отличался от «традиционного» паркетника дизайном экстерьера. Между тем ранее Venucia объявила о том, что больше не будет вкладываться в новые модели только с ДВС. То есть не исключено, что обычный паркетник рестайлинга не дождется, и после завершения жизненного цикла покинет Поднебесную.

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Гибрид преобразился в модном ныне среди китайских автопроизводителей стиле, больше характерном для полноценных электрокаров. Так, вместо внушительной радиаторной решетки теперь глухая панель. Саму решетку перенесли в нижнюю часть нового бампера. Ходовые огни «отлепили» от основных блоков фар (фары при этом стали компактнее), плюс у ДХО изменен диодный рисунок. Корма в целом прежняя.

Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i

Длина модернизированного кроссовера Venucia V-Online DD-i составляет 4620 мм, что на 13 мм больше, чем у дореформенной модели. Высота увеличилась на 5 мм до 1629 мм. Ширина и колесная база не изменились – 1917 и 2700 мм соответственно.

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Интерьер реформы не затронули. Внутри все так же установлено табло, под центральными дефлекторами обдува имеется ряд физических клавиш. На тоннеле расположены крохотный селектор трансмиссии, беспроводная площадка для зарядки смартфона (она находится у основания бокса-подлокотника) и спрятанные под крышками отсек для мелочевки и пара подстаканников.

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По предварительной информации, входящий в установку DD-i бензиновый турбомотор 1.5 стал немного мощнее: 167 вместо прежних 163 л.с. А вот был ли модернизирован единственный электродвигатель – пока неизвестно. Дореформенный паркетник имеет 204-сильный электромотор. Некоторые китайские СМИ также пишут, что рестайлинговый кроссовер предложат с батареей емкостью 10,6 или 21,1 кВт*ч, тогда как старому гибриду положен аккумулятор на 10,3 или 18,4 кВт*ч.

Дореформенный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i 1 / 2 Дореформенный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i 2 / 2

Дорестайлинговый кроссовер Venucia V-Online DD-i сейчас стоит от 118 900 юаней (около 1,4 млн рублей по актуальному курсу). Чисто бензиновый паркетник пока присутствует на рынке, он оснащается турбомотором 1.5 (190 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Цена такой версии – от 99 800 юаней (1,2 млн рублей). Кстати, «традиционный» кросс Venucia V-Online представлен и в России.