Рестайлинг ×
  • Обновлённый кроссовер Venucia V-Online от Nissan и Dongfeng скоро поступит в продажу

Обновлённый кроссовер Venucia V-Online от Nissan и Dongfeng скоро поступит в продажу

24.02.2025 96 0 0

Марка Venucia объявила дату презентации паркетника V-Online с новым дизайном. Рестайлингу подвергли гибридную версию, а вот «традиционную» пятидверку со временем вполне могут отправить в отставку.

На сертификационных снимках обновленный подзаряжаемый гибрид Venucia V-Online DD-i показался еще осенью прошлого года. Первые фирменные изображения были опубликованы в конце января 2025-го. Ну а на протяжении почти всего февраля марка чуть ли не ежедневно выкладывает фото модернизированной пятидверки на своей странице в китайской соцсети Weibo. Кроме того, бренд озвучил дату презентации такого паркетника – 28 февраля. Вероятно, тогда же модель станет доступна к покупке.

Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
1 / 5
Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
2 / 5
Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
3 / 5
Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
4 / 5
Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
5 / 5

Напомним, Venucia – это совместный проект компаний Nissan и Dongfeng, марка была создана специально для рынка КНР. Кроссовер V-Online в строю с 2021 года, причем он дебютировал в чисто бензиновой версии. Гибрид стартовал в 2023-м, он изначально отличался от «традиционного» паркетника дизайном экстерьера. Между тем ранее Venucia объявила о том, что больше не будет вкладываться в новые модели только с ДВС. То есть не исключено, что обычный паркетник рестайлинга не дождется, и после завершения жизненного цикла покинет Поднебесную.

Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
1 / 2
Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
2 / 2

Гибрид преобразился в модном ныне среди китайских автопроизводителей стиле, больше характерном для полноценных электрокаров. Так, вместо внушительной радиаторной решетки теперь глухая панель. Саму решетку перенесли в нижнюю часть нового бампера. Ходовые огни «отлепили» от основных блоков фар (фары при этом стали компактнее), плюс у ДХО изменен диодный рисунок. Корма в целом прежняя.

Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i

Длина модернизированного кроссовера Venucia V-Online DD-i составляет 4620 мм, что на 13 мм больше, чем у дореформенной модели. Высота увеличилась на 5 мм до 1629 мм. Ширина и колесная база не изменились – 1917 и 2700 мм соответственно.

Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
1 / 3
Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
2 / 3
Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
3 / 3

Интерьер реформы не затронули. Внутри все так же установлено табло, под центральными дефлекторами обдува имеется ряд физических клавиш. На тоннеле расположены крохотный селектор трансмиссии, беспроводная площадка для зарядки смартфона (она находится у основания бокса-подлокотника) и спрятанные под крышками отсек для мелочевки и пара подстаканников.

Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
1 / 3
Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
2 / 3
Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
3 / 3

По предварительной информации, входящий в установку DD-i бензиновый турбомотор 1.5 стал немного мощнее: 167 вместо прежних 163 л.с. А вот был ли модернизирован единственный электродвигатель – пока неизвестно. Дореформенный паркетник имеет 204-сильный электромотор. Некоторые китайские СМИ также пишут, что рестайлинговый кроссовер предложат с батареей емкостью 10,6 или 21,1 кВт*ч, тогда как старому гибриду положен аккумулятор на 10,3 или 18,4 кВт*ч.

Дореформенный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
1 / 2
Дореформенный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i
2 / 2

Дорестайлинговый кроссовер Venucia V-Online DD-i сейчас стоит от 118 900 юаней (около 1,4 млн рублей по актуальному курсу). Чисто бензиновый паркетник пока присутствует на рынке, он оснащается турбомотором 1.5 (190 л.с.) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Цена такой версии – от 99 800 юаней (1,2 млн рублей). Кстати, «традиционный» кросс Venucia V-Online представлен и в России.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Venucia Dongfeng Nissan
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Полноразмерник в компактном корпусе: обзор комбо-устройства Playme HyperForce Многие автовладельцы ценят комбо-устройства и радар-детекторы с классическими рупорными антеннами как наиболее чувствительные к сигналам радаров. Но у таких приборов есть главный недостаток... 1409 0 0 24.02.2025
Статьи / Популярные вопросы Штраф при покупке автомобиля у иностранца: правда ли это и за что он грозит После ухода с нашего рынка почти всех зарубежных автомобильных брендов желающим обновить свой автопарк россиянам пришлось озаботиться самостоятельной покупкой машины привычной марки. Для это... 1054 1 0 24.02.2025
Статьи / Новые авто Потенциальный бестселлер старой новой марки: обзор KGM Torres SsangYong был первым из корейских брендов, ушедших с российского рынка: он сделал это еще в 2015 году. Тут обошлось без всякой политики: причиной ухода стали низкие продажи и сложное экономи... 2567 7 3 23.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 68333 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 24073 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 15398 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
31 Седан Hyundai Accent II (LC) с пробегом: АКП лучше механики и ГРМ как расходник
11 Кабриолет Неправильный швед: опыт владения праворульной Volvo C70 II
11 Внедорожник По четверти миллиона за дверь: тест-драйв Suzuki Jimny
Новые комментарии
Change privacy settings