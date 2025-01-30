Venucia V-Online от Nissan и Dongfeng: к дебюту готовится обновлённый кроссовер

Бренд Venucia – это совместный проект компаний Nissan и Dongfeng, он был создан специально для Китая. Изначально под этой маркой выпускали перелицованные ниссаны, но затем в гамме появились оригинальные машины. Одной из таких моделей стал кроссовер Venucia V-Online: в 2021 году дебютировала чисто бензиновая пятидверка, а в 2023-м на рынок вышла подзаряжаемая гибридная версия DD-i с другой внешностью. И теперь гибрид подвергли рестайлингу. К слову, на сертификационных снимках такой кроссовер показался еще осенью, но лишь сейчас сам бренд распространил фирменные изображения. Ну и добавим, что в 2022 году Venucia объявила о том, что не будет больше вкладываться в «традиционные» новые модели. Таким образом, V-Online только с ДВС модернизация может и не коснуться, то есть впоследствии эту модификацию вполне могут убрать с китайского рынка.

Обновленный гибридный кроссовер Venucia V-Online DD-i

Согласно нынешней моде на «зелень», гибрид обрел гладкий «нос» — радиаторную решетку перенесли в нижнюю часть нового бампера. Еще чуть иначе оформили блоки основных фар (над ними расположены ходовые огни). Корму реформы не затронули. Интерьер на данный момент не засвечен.

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Длина рестайлингового гибридного паркетника Venucia V-Online DD-i равна 4620 мм, что на 13 мм больше, чем у дореформенной модели. Высота увеличилась на 5 мм до 1629 мм. Ширина и колесная база не изменились – 1917 и 2700 мм соответственно.

Обновленный гибрид на фото Минпрома КНР 1 / 2 Обновленный гибрид на фото Минпрома КНР 2 / 2

По предварительным данным, входящая в установку DD-i бензиновая турбочетверка 1.5 стала чуть мощнее: 167 л.с. вместо 163 л.с. Пока неизвестно, был ли модернизирован единственный электромотор (дорестайлинговому кроссоверу положен 204-сильный двигатель). Китайские СМИ пишут, что обновленный паркетник предложат с батареей емкостью 10,6 или 21,1 кВт*ч, тогда как прежняя пятидверка доступна с аккумулятором на 10,3 или 18,4 кВт*ч.

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Полноценную премьеру рестайлингового гибрида Venucia V-Online DD-i проведут в ближайшее время. Дореформенный бензоэлектрический кроссовер сейчас стоит от 118 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,6 млн рублей по текущему курсу. «Традиционная» пятидверка пока в строю, она оснащается турбомотором 1.5 мощностью 190 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Цена – от 99 800 юаней (1,3 млн рублей). Кстати, чисто бензиновый паркетник Venucia V-Online представлен и в России.