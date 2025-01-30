Venucia V-Online от Nissan и Dongfeng: к дебюту готовится обновлённый кроссовер

Бренд Venucia – это совместный проект компаний Nissan и Dongfeng, он был создан специально для Китая. Изначально под этой маркой выпускали перелицованные ниссаны, но затем в гамме появились оригинальные машины. Одной из таких моделей стал кроссовер Venucia V-Online: в 2021 году дебютировала чисто бензиновая пятидверка, а в 2023-м на рынок вышла подзаряжаемая гибридная версия DD-i с другой внешностью. И теперь гибрид подвергли рестайлингу. К слову, на сертификационных снимках такой кроссовер показался еще осенью, но лишь сейчас сам бренд распространил фирменные изображения. Ну и добавим, что в 2022 году Venucia объявила о том, что не будет больше вкладываться в «традиционные» новые модели. Таким образом, V-Online только с ДВС модернизация может и не коснуться, то есть впоследствии эту модификацию вполне могут убрать с китайского рынка.
Согласно нынешней моде на «зелень», гибрид обрел гладкий «нос» — радиаторную решетку перенесли в нижнюю часть нового бампера. Еще чуть иначе оформили блоки основных фар (над ними расположены ходовые огни). Корму реформы не затронули. Интерьер на данный момент не засвечен.
Длина рестайлингового гибридного паркетника Venucia V-Online DD-i равна 4620 мм, что на 13 мм больше, чем у дореформенной модели. Высота увеличилась на 5 мм до 1629 мм. Ширина и колесная база не изменились – 1917 и 2700 мм соответственно.
По предварительным данным, входящая в установку DD-i бензиновая турбочетверка 1.5 стала чуть мощнее: 167 л.с. вместо 163 л.с. Пока неизвестно, был ли модернизирован единственный электромотор (дорестайлинговому кроссоверу положен 204-сильный двигатель). Китайские СМИ пишут, что обновленный паркетник предложат с батареей емкостью 10,6 или 21,1 кВт*ч, тогда как прежняя пятидверка доступна с аккумулятором на 10,3 или 18,4 кВт*ч.
Полноценную премьеру рестайлингового гибрида Venucia V-Online DD-i проведут в ближайшее время. Дореформенный бензоэлектрический кроссовер сейчас стоит от 118 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,6 млн рублей по текущему курсу. «Традиционная» пятидверка пока в строю, она оснащается турбомотором 1.5 мощностью 190 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Цена – от 99 800 юаней (1,3 млн рублей). Кстати, чисто бензиновый паркетник Venucia V-Online представлен и в России.
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