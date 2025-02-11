Обновлённый Porsche 911 Dakar получит гибридную силовую установку и подорожает

Porsche 911 Dakar дебютировал в ноябре 2022 года и стал первой заводской оффроудной версией легендарного купе, всего было выпущено 2500 экземпляров. По данным британского журнала Autocar, производство версии Dakar завершилось в ноябре 2024 года, хотя на немецком потребительском сайте она всё ещё присутствует, и даже начальная цена за два с лишним года не изменилась — от 222 020 евро.

Porsche 911 Dakar образца 2022 года 1 / 3 Porsche 911 Dakar образца 2022 года 2 / 3 Porsche 911 Dakar образца 2022 года 3 / 3

Между тем в мае прошлого года компания Porsche начала плановое обновление семейства 911 поколения 992 с дебюта версии Carrera GTS, которая первой примерила гибридную силовую установку T-Hybrid. По данным Autocar, эту же силовую установку получит обновлённый Porsche 911 Dakar, в чём есть своя преемственность — «первый» Dakar был сделан на базе дорестайлинового, чисто бензинового 911 Carrera 4 GTS, а теперь эта же модель, но в обновлённом виде, станет основой для следующего Porsche 911 Dakar.

Porsche 911 Dakar образца 2022 года 1 / 3 Porsche 911 Dakar образца 2022 года 2 / 3 Porsche 911 Dakar образца 2022 года 3 / 3

Напомним, что силовая установка T-Hybrid сделана на базе 3,6-литровой оппозитной бензиновой «шестёрки» с одним турбокомпрессором, крыльчатку которого раскручивают не только выхлопные газы, но и небольшой 11-киловаттный электромотор — он компенсирует так называемую турбояму. Ещё один электромотор мощностью 41 кВт (56 л.с.) вживлён в 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. 400-вольтовая тяговая батарея ёмкостью 1,9 кВт·ч находится в переднем багажнике, зарядка от внешнего источника не предусмотрена. Максимальная совокупная отдача силовой установки T-Hybrid — 541 л.с. и 610 Нм. Для сравнения скажем, что дорестайлинговый Porsche 911 Carrera 4 GTS и, соответственно, Porsche 911 Dakar оснащались 3,0-литровой «битурбошестёркой» с максимальной отдачей в 480 л.с. и 570 Нм.

Porsche 911 Dakar образца 2022 года 1 / 5 Porsche 911 Dakar образца 2022 года 2 / 5 Porsche 911 Dakar образца 2022 года 3 / 5 Porsche 911 Dakar образца 2022 года 4 / 5 Porsche 911 Dakar образца 2022 года 5 / 5

Таким образом, можно ожидать, что обновлённый Porsche 911 Dakar станет заметно мощнее и быстрее – прошлый набирал первую «сотню» за 3,4 с, а преемник, вероятно, уложится в 3,0-3,1 с. Источники Autocar сообщают, что премьеру обновлённого Porsche 911 Dakar следует ждать ближе к концу текущего года. Шасси Porsche 911 Dakar будет по-прежнему рассчитано на динамичную езду по относительно ровной пересечённой местности, опций станет больше, ожидаются новые ливреи для кузова и предложения по эксклюзивной кастомизации в рамках программы Sonderwunsch (переводится с немецкого как «особое пожелание»). В общем, Porsche 911 Dakar наверняка заметно подорожает, тираж снова будет ограничен.