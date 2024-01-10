Немецкая компания готовит рестайлинговую версию своего бестселлера, а вместе с ней и «заряженную» модификацию GTI. Как она будет выглядеть?

Модель Golf является самой успешной в гамме Фольксвагена за всю историю и одним из самых продаваемых автомобилей в мире. Производство хэтчбека первого поколения началось в 1974 году, а сегодня на конвейере уже восьмая генерация Гольфа, премьера которой состоялась в октябре 2019 года. Уже скоро состоится премьера рестайлинговой версии автомобиля, и в начале прошедшего лета мы опубликовали рендеры стандартного хэтчбека. Сегодня же рассмотрим «горячую» версию GTI, у которой будут свои особенности во внешнем виде.

Рендер обновлённого Golf GTI

Обновление Гольфа будет носить эволюционный характер, однако некоторые изменения будут весьма заметными. В первую очередь, компания Volkswagen решила существенно упростить по форме переднюю оптику, за которую многие критиковали автомобиль после его премьера. Фары станут чуть более узкими и лишатся одной из «ступенек» в нижней части. Особенностью версии GTI является бампер с оригинальным дизайном: он сохранит крупный воздухозаборник в шестиугольными сотами, при этом получит более внушительные «клыки», окрашенные в цвет кузова. Сзади изменения более лаконичные, здесь рестайлинг затронет разве что фонари, которые при неизменной форме получат новую графику светодиодных ходовых огней, перекликающуюся с обновлённой моделью Arteon.

Рендер обновлённого Golf GTI

Интерьер нового GTI уже рассекречен. Здесь наиболее интересным является исполнение обещания компании Volkswagen, связанное с отказом от сенсорных кнопок на руле. Также, как и подобает рестайлинговой модели, появилась обновлённая мультимедийная система с экраном большего размера. Техника пока держится в секрете, есть вероятность, что новинка получит слегка форсированный мотор. Нынешняя же модель оснащается 2,0-литровым четырёхцилиндровым турбомотором мощностью 245 л.с. в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DSG. Уже объявлено, что рестайлинговый хэтчбек лишится 6-ступенчатой механической коробки передач.

Нынешний Volkswagen Golf GTI 1 / 3 Нынешний Volkswagen Golf GTI 2 / 3 Нынешний Volkswagen Golf GTI 3 / 3

Премьера новинки состоится до конца этого месяца.

Напомним, осенью официально продемонстрировали кроссовер Volkswagen Tiguan третьего поколения.