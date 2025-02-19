Обновлённый хэтчбек DS 4 готовится к дебюту: первое изображение

Французский хэтчбек изначально, в 2010 году, дебютировал под маркой Citroen, его продажи стартовали в 2011-м. Через несколько лет модель была обновлена и тогда же перешла в гамму отделившегося от «материнской» марки премиального бренда DS. Продажи хэтчбека нельзя было назвать высокими (пиковым для него стал 2016-й с 17,6 тыс. проданных в Европе экземпляров), так что в 2019-м он покинул рынок. Переродилась модель в 2021 году, но покорить Старый Свет ей пока так и не удалось: по данным JATO Dynamics, всего за прошлый год дилеры реализовали 11 139 экземпляров, что на 39% меньше, чем в 2023-м.

На фото: актуальный хэтчбек DS 4 Hybrid Pallas

Сейчас французский производитель готовится к презентации обновлённого хэтчбека DS 4. В ходе рестайлинга модель получит изменения не только в экстерьере, но и в «начинке». Компания пока что держит внешность будущей пятидверки в секрете, однако фотошпионы ранее уже ловили замаскированные прототипы на дорогах общего пользования в ходе испытаний: они дали возможность предположить, как будет выглядеть рестайлинговый DS 4.

Свой вариант внешности посвежевшего хэтчбека французского бренда предложил дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по рендеру, часть дизайнерских решений будущий DS 4 может позаимствовать у представленного в декабре 2024-го кросс-лифтбека DS №8 (в начале текущего месяца дилеры начали принимать заявки на эту новинку).

Так, у автомобиля на рендере схожим образом оформлена головная оптика: можно увидеть внушительные вертикальные клыки ходовых огней и сравнительно узкие горизонтальные блоки основных фар, которые соединяются друг с другом с помощью чёрной перемычки. Испанский художник изобразил полностью электрическую версию будущего хэтчбека, так что и заглушка на месте радиаторной решётки выглядит так же, как DS №8; не изменил он и оформление нижней части переднего бампера с воздухозаборником и сплиттером.

Рендер обновлённого хэтчбека DS 4

Судя по рендеру, будущая пятидверка получит чёрные передние и центральные стойки, а также покатую крышу. В профиль можно разглядеть выдвижные дверные ручки, а также чёрно-серебристые пятиспицевые колёсные диски. Корму обновлённого DS 4, вероятно, могут украсить лаконичным спойлером чёрного цвета на верхней части багажной двери. Фонари, если верить изображению, могут оформить в том же стиле, что и у актуального хэтчбека.

На фото: DS N°8

Ожидается, что технику DS 4 пересмотрят: вероятно, дизели из гаммы исчезнут, бензиновые версии станут более «эффективными», кроме того, ожидается новая PHEV-версия, в основу которой ляжет бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра, работающий в тандеме с электромотором и шестиступенчатым автоматом. Ожидается, что её дальнобойность при движении чисто на электротяге дорастёт до показателя конкурентов (примерно до 100 км без подзарядки). Ещё у модели будет полностью «зелёная»версия DS 4 E-Tense: как сообщает издание, у такой модификации ёмкость тяговой батареи составит 86 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке будет равен примерно 600 км.

По предварительным данным, презентация посвежевшей пятидверки французской марки пройдёт весной текущего года, а до дилеров машины могут добраться уже в июле. Напомним, в дальнейшем марка намерена перейти из премиального сегмента в люксовый и побороться за клиентов с Bentley и Rolls-Royce.