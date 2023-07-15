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Обновлённый Hyundai Tucson: первые изображения

15.07.2023 135 0 0

На этой неделе в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии рестайлингового корейского кроссовера, на которых уже можно разглядеть некоторые изменения во внешнем виде модели.

Компактный паркетник Tucson, названный в честь американского города Тусон в штате Аризона, ведёт свою историю с 2004 года, когда было представлено первое поколение автомобиля. Он был построен на общей платформе с Hyundai Elantra и Kia Sportage. Сегодня производится уже четвёртая генерация кроссовера, премьера которой состоялась в сентябре 2020 года. Скоро ему исполняется три года, а корейская компания уже готовит обновлённую версию, свидетельством чему являются фотографии закамуфлированных прототипов.

Рендер обновлённого Tucson

В отличие от некоторых других обновлённых моделей компании (например, новой Сонаты), революционных изменений во внешности здесь не ожидается: основные из них, скорее всего, произойдут спереди. Здесь появится новая решётка радиатора с более крупными сегментами встроенных в неё светодиодных габаритных огней. Также можно ожидать обновления основных блоков фар и переднего бампера. Капот, крылья и боковины при этом могут остаться прежними. Что же касается задней части, то она пока практически полностью скрыта маскировочными накладками, однако можем предположить, что здесь рестайлинг затронет разве что оформление заднего бампера. Кроме того, кроссовер изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер обновлённого Tucson

Достоверной информации об изменениях в технике пока нет. Tucson четвёртого поколения базируется на платформе N3, которую также используют Kia Sportage последней генерации и более крупные кроссоверы Santa Fe и Sorento. Модель на разных рынках представлена с двумя вариантами колёсной базы – 2680 и 2755 мм. Моторная гамма также различается в зависимости от страны, в Корее паркетник предлагается со 180-сильным бензиновым 1.6 T-GDI и 2,0-литровым турбодизелем CRDi мощностью 186 л.с. В Европе можно выбрать 150-сильную версию бензинового турбомотора 1.6, 115-сильный дизельный 1.6 CRDi и несколько гибридных модификаций.

Нынешний Hyundai Tucson
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Нынешний Hyundai Tucson
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Нынешний Hyundai Tucson
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Премьера обновлённого Tucson может состояться до конца этого года.

Между тем, совсем недавно показали новый бюджетный кроссовер Hyundai Exter.      

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