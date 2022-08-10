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Обновлённый Kia Sorento: первые изображения

10.08.2022 422 0 0

На днях в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии рестайлингового корейского кроссовера, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть новинка.

 

Модель Соренто в гамме корейского автопроизводителя впервые появилась в 2002 году. Сегодня на конвейере уже четвёртая генерация кроссовера, премьера которого состоялась в феврале 2020 года. С тех пор прошло лишь чуть более двух лет, однако Kia уже занимается разработкой и тестированием обновлённой версии, так как на дорогах уже были замечены сильно закамуфлированные кроссоверы.

Рендер обновлённого Sorento

Маскировка пока не позволяет разглядеть какие-либо детали рестайлинговой модели, однако можем предположить, что Соренто получит новую решётку радиатора вместе с новыми фарами: мы изобразили вариант с ходовыми огнями, заходящими на решётку. Также наверняка появится новый передний бампер, а вот сбоку едва ли будут заметные отличия от нынешнего кроссовера. Что же касается задней части, то паркетник наверняка получит новые фонари с иной графикой светодиодных огней, на рендере представлен один из возможных вариантов.

Рендер обновлённого Sorento

Sorento построен на платформе N3 концерна Hyundai, которую также используют седаны Hyundai Sonata и Kia K5. Об изменениях в технической части пока нет информации, вполне вероятно, моторная гамма по большей части останется неизменной. Нынешний кроссовер в России предлагается с тремя вариантами моторов, базовым из которых является бензиновый «атмосферник» 2.5 мощностью 180 л.с. Также есть 199-сильный дизель 2.2 и 249-сильный бензиновый 3.5 V6. На домашнем и американском рынках Соренто можно приобрести с турбированным мотором T-GDi объёмом 2,5 литра и с отдачей в 281 л.с. Кроме того, там же предлагается и гибридный вариант со 180-сильной «турбочетвёркой» T-GDi объёмом 1,6 литра и 60-сильным электромотором, общая мощность такой системы составляет 230 л.с. (350 Нм).   

Нынешний Kia Sorento
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Нынешний Kia Sorento
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Нынешний Kia Sorento
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Сегодня в России стартовый официальный ценник на нынешний Соренто составляет 3 789 900 рублей (2.5 АТ, передний привод). Версия с полным приводом обойдётся минимум на 160 тысяч дороже. Дизельный 199-сильный вариант с 8-ступенчатой роботизированной коробкой и полным приводом оценивается в 4 269 900 рублей в базовой комплектации. Самая же дорогая версия с 249-сильным атмосферным 3.5 V6 предлагается по цене от 4 409 900 рублей.

Между тем, несколько дней назад мы выясняли, стоит ли покупать подержанный Kia Cee’d второго поколения.

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