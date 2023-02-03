В начале этой недели фотошпионами впервые были замечены тестовые образцы рестайлингового компактного кроссовера 2008. Мы решили представить, как будет выглядеть новинка.

Кроссовер 2008 появился в модельном ряду французского бренда в 2013 году на Женевском автосалоне, став серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного годом ранее. Он был построен на платформе хэтчбека 208 и заменил в модельной линейке универсал 207 SW. Сегодня на конвейере вторая генерация компактного паркетника, премьера которой состоялась в 2019 году. В позапрошлом году 2008 добрался до российского рынка, и мы успели провести тест-драйв модели. Подходит время для планового рестайлинга, и первые частично закамуфлированные образцы уже были замечены на дорогах. Что же изменится во внешности модели?

Рендер обновлённого 2008

Пока под маскировкой скрыта лишь задняя часть автомобиля, что намекает на изменение дизайна фонарей. Скорее всего, 2008 получит обновлённую графику светодиодных ходовых огней в стиле других новинок компании, среди которых модели 308 и 408. Вместе с фонарями изменениям может подвергнуться и задний бампер. Передняя часть тестовых образцов пока ничем не скрыта и не отличается от нынешней модели, однако можем предположить, что рестайлинговый кроссовер всё же получит новую переднюю часть в соответствии с актуальным стилем компании, а также новый логотип.

Рендер обновлённого 2008

2008 второго поколения построен на платформе CMP (Common Modular Platform), которую также используют 208 второго поколения, новые Citroen C4 и Opel Corsa. Ожидается появление новых гибридных модификаций, основой которых станут новые бензиновые моторы PureTech мощностью 100 и 136 л.с. Кроссовер оснастят 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением и передним приводом.

Премьера рестайлингового 2008 состоится в течение этого года.

Нынешний Peugeot 2008 1 / 3 Нынешний Peugeot 2008 2 / 3 Нынешний Peugeot 2008 3 / 3

Сегодня российская легковая гамма Peugeot представлена единственной моделью – седаном 408 первого поколения. Он предлагается с безальтернативным 116-сильным бензиновым 1.6, вариант с механической коробкой передач обойдётся в 2 149 000 рублей. Модификация с 6-ступенчатым «автоматом» обойдётся минимум в 2 236 000 руб.

Напомним, французская компания также готовит новое поколение более крупного кроссовера 3008.