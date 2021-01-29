Обновлённый пикап SsangYong Rexton Sports застукали без камуфляжа

Как и у родственного внедорожника, у грузовика полностью перекроили переднюю часть. А вот доберется ли такой пикап до покупателей – пока вопрос, ведь корейская компания объявила себя банкротом.

О том, что SsangYong не в состоянии платить по долгам, стало известно в декабре прошлого года. По предварительным данным, владеющая 75% акций корейской компании индийская Mahindra & Mahindra продолжает вести переговоры о продаже своей доли (всей или части – пока неизвестно) с холдингом HAAH Automotive из США. Ну сам SsangYong, видимо, надеется, что все еще утрясется, и постепенно обновляет свои модели. Минувшей осенью дебютировал модернизированный рамный внедорожник Rexton (в компании, к слову, настаивают на новом поколении, но, по сути, это рестайлинг). А затем в Сети начали появляться фотографии замаскированного родственного пикапа – Rexton Sports. Теперь же на YouTube-канале Mocar выложили кадры преобразившегося грузовика без какого-либо камуфляжа, они, вероятно, были сделаны на заводе SsangYong.

Обновленный пикап SsangYong Rexton Sports Khan 1 / 3 Обновленный пикап SsangYong Rexton Sports Khan 2 / 3 Обновленный пикап SsangYong Rexton Sports Khan 3 / 3

На свежих фото запечатлен удлиненный пикап, в Корее он зовется Rexton Sports Khan. Модель получила огромную радиаторную решетку с довольно широкими горизонтальными плашками (у дореформенного растянутого варианта – вертикальные клинья). Новым стал и передний бампер, в нем установили вертикальные ходовые огни. А еще спереди теперь красуется надпись Khan. Судя по предыдущим шпионским снимкам (их можно увидеть в ролике ниже), у версий попроще будут круглые противотуманки. У короткого Rexton Sports тоже заменят решетку, но она, возможно, окажется не такой массивной.



Дореформенный SsangYong Rexton Sports Khan 1 / 3 Дореформенный SsangYong Rexton Sports Khan 2 / 3 Дореформенный SsangYong Rexton Sports Khan 3 / 3

До сих пор неизвестно, изменились ли габариты. Длина стандартного дореформенного грузовика равна 5095 мм, колесная база – 3100 мм, дорожный просвет – 215 мм. Размеры дорестайлингового Khan: 5405, 3210 и 203 мм соответственно. Длина грузовой платформы короткого пикапа составляет 1300 мм, растянутого – 1610 мм.



Внутри же Rexton Sports/Khan наверняка повторит обновленный внедорожник, то есть ждем иные рулевое колесо и материалы отделки, модернизированную мультимедийную систему и виртуальную «приборку». Пассажирский Rexton также обзавелся адаптивным круиз-контролем – не исключено, что он достался и грузовой версии.

Дореформенный короткий SsangYong Rexton Sports 1 / 2 Дореформенный короткий SsangYong Rexton Sports 2 / 2

Скорее всего, как и у исходного внедорожника, турбодизель 2.2 стал мощнее: 202 л.с. вместо прежних 187 л.с. (показатели для «автомата», у дореформенного короткого пикапа с МКП мотор выдает 181 л.с., отдача обновленной версии с «механикой» не раскрыта). Пассажирскому Рекстону после рестайлинга еще достался восьмиступенчатый «автомат», но будет ли такой у пикапа – пока вопрос. Дело в том, что у пятидверного вездехода эта коробка пришла на смену мерседесовской 7АКП, но у грузовика последней и не было: Rexton Sports доступен с 6АКП от Aisin и 6МКП, Khan положена только 6АКП. Оба пикапа в «базе» имеют пружинную подвеску задних колес, для удлиненного еще предусмотрена версия с рессорами сзади. Привод – задний или полный.



Премьеру обновленных Rexton Sports и Khan могут провести в ближайшее время, чтобы повысить привлекательность бренда в глазах его новых потенциальных владельцев. Кстати, в Корее семейство пикапов возглавляет личный рейтинг продаж марки: в 2020-м реализовано 33 068 единиц (-20%). Для сравнения, выбор на внедорожнике Rexton в прошлом году на родине остановили 12 202 клиента (-5%).

