Fabia Combi была когда-то довольно популярной моделью в России, но теперь за малый класс под маркой Skoda у нас отдувается безальтернативный лифтбек Rapid калужской сборки, а Fabia тем временем продолжает вполне бодро продаваться в Европе: с января по август текущего года реализовано 126 752 экземпляра, на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения скажем, что лидер европейского В-класса – VW Polo – нашел за первые восемь месяцев 2018-го 264 952 покупателя (+3,4%), причем кузова универсал у него нет.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Нынешняя Fabia третьего поколения пережила рестайлинг в феврале этого года, но до нишевой версии Scoutline обновление докатилось только сейчас. Кросс-«сарайчик» получил новый фирменный прищур и улучшенную отделку интерьера, однако дизельных двигателей больше нет – только бензиновые 3-цилиндровые «литрушки»: атмосферный MPI (75 л.с.) или наддувный TSI (95 либо 110 л.с.). «Автомат» в виде 7-ступенчатой DSG положен в виде опции только 110-сильноый версии. Предлагавшийся ранее 1,4-литровый турбодизель пал жертвой новых экологических норм Euro 6d-Temp, они же заставили прикрутить к бензиновым моторам TSI сажевый фильтр, после чего они, конечно, стали дороже в производстве и, представьте себе, прожорливее: расход топлива увеличился в среднем на 0,2 л/100 км.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Версия Scoutline – это чистой воды бутафория, а не автомобиль с улучшенной проходимостью: нет ни увеличенного дорожного просвета, ни полного привода, ни специальных режимов работы управляющей электроники для езды по грунтовым дорогам. Зато есть эффектный «оффроудный» защитный обвес из пластика и рейлинги на крыше, благодаря которым Fabia Combi напоминает маленький «джипчик». Кроссоверы/паркетники, как известно, товар нынче ходовой, но у Шкоды в B-классе пока такой модели нет, вот и приходится затыкать дыру маркетинговым продуктом под названием Scoutline. В будущем Skoda обязательно предложит европейцам маленький паркетник вместо Fabia Combi Scoutline, а на смену обычному универсалу придёт вместительный хэтчбек С-класса под названием Scala – его обещают представить до конца текущего года. Skoda Scala также заменит в Европе бюджетный хэчтбек Rapid Spaceback, который в России никогда не продавался.

В Россию обновлённая Fabia Combi Scoutline, понятное дело, не приедет – без локализации цены на неё будут неконкурентоспособными. Кстати, недавно Skoda решила убрать с нашего рынка кросс-универсал Octavia Scout.