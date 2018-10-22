Обновлённая Skoda Fabia Combi Scoutline: будем помнить и скорбеть

Обновлённая Skoda Fabia Combi Scoutline: будем помнить и скорбеть

32 0 0
Чешский кросс-«сарай» В-класса обновился вслед за хэтчбеками Fabia и лишился дизельных двигателей. В будущем на смену универсалу придут кроссовер и более крупный хэтчбек С-класса.

Fabia Combi была когда-то довольно популярной моделью в России, но теперь за малый класс под маркой Skoda у нас отдувается безальтернативный лифтбек Rapid калужской сборки, а Fabia тем временем продолжает вполне бодро продаваться в Европе: с января по август текущего года реализовано 126 752 экземпляра, на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения скажем, что лидер европейского В-класса – VW Polo – нашел за первые восемь месяцев 2018-го 264 952 покупателя (+3,4%), причем кузова универсал у него нет.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Нынешняя Fabia третьего поколения пережила рестайлинг в феврале этого года, но до нишевой версии Scoutline обновление докатилось только сейчас. Кросс-«сарайчик» получил новый фирменный прищур и улучшенную отделку интерьера, однако дизельных двигателей больше нет – только бензиновые 3-цилиндровые «литрушки»: атмосферный MPI (75 л.с.) или наддувный TSI (95 либо 110 л.с.). «Автомат» в виде 7-ступенчатой DSG положен в виде опции только 110-сильноый версии. Предлагавшийся ранее 1,4-литровый турбодизель пал жертвой новых экологических норм Euro 6d-Temp, они же заставили прикрутить к бензиновым моторам TSI сажевый фильтр, после чего они, конечно, стали дороже в производстве и, представьте себе, прожорливее: расход топлива увеличился в среднем на 0,2 л/100 км.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Версия Scoutline – это чистой воды бутафория, а не автомобиль с улучшенной проходимостью: нет ни увеличенного дорожного просвета, ни полного привода, ни специальных режимов работы управляющей электроники для езды по грунтовым дорогам. Зато есть эффектный «оффроудный» защитный обвес из пластика и рейлинги на крыше, благодаря которым Fabia Combi напоминает маленький «джипчик». Кроссоверы/паркетники, как известно, товар нынче ходовой, но у Шкоды в B-классе пока такой модели нет, вот и приходится затыкать дыру маркетинговым продуктом под названием Scoutline. В будущем Skoda обязательно предложит европейцам маленький паркетник вместо Fabia Combi Scoutline, а на смену обычному универсалу придёт вместительный хэтчбек С-класса под названием Scala – его обещают представить до конца текущего года. Skoda Scala также заменит в Европе бюджетный хэчтбек Rapid Spaceback, который в России никогда не продавался.

В Россию обновлённая Fabia Combi Scoutline, понятное дело, не приедет – без локализации цены на неё будут неконкурентоспособными. Кстати, недавно Skoda решила убрать с нашего рынка кросс-универсал Octavia Scout.

Теги: За рубежом , Новинки , кросс-универсал , обновление , обновление модели , рестайлинг , универсал , фейслифтинг , шкода , Fabia , Skoda
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
70 Новости / Новинки
Пополнение в семействе: Lada Xray Cross пустили в серию
29 Тест-драйвы / Одиночные
Кулаки, гранаты, прутья: первый тест-драйв Lada XRAY Cross, технический разбор и видео
17 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Трёхдверная Lada Granta: какой она может быть
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Hyundai Creta второго поколения: семиместная версия и новые моторы

Появились свежие подробности о паркетнике Хёндэ новой генерации. Ожидается, что кроссовер предложат в двух модификациях.

4097 0 5
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Эксперт выбирает авто
Калина, рыжая Калина: покупаем Lada Kalina за 170 тысяч

Лихие 90-е. На развалинах системы плодятся и процветают пирамиды, среди которых выделяется Автомобильный Всероссийский Альянс одиозного олигарха, обещающий новый народный автомобиль. Все пирамиды, как вы знаете,…

1395 1 0
Статьи / Практика
Стационарный, но почти карманный. Обзор гаражного компрессора Беркут SAC-280

Мобильно-стационарный компрессор компакт-класса – весьма редкая разновидность, представленная на рынке моделями, которые можно сосчитать по пальцам одной руки. «Колеса» изучили характерного представителя этого сегмента…

4172 2 2
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

31564 2 8
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Primera P12 с пробегом: мотору — смазку, вариатору — ласку

Ещё в далёкой молодости Primera получила неоднозначную оценку за свой дизайн. Прошли годы, а дизайн выглядит всё так же интересно и даже почти современно. Но за это время этот автомобиль почему-то стали считать…

1714 5 2
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Primera P12 с пробегом: слишком умный климат-контроль и отваливающаяся задняя балка

Этот автомобиль многие считают прямо воплощением всех возможных недостатков. Не всем пришёлся по вкусу его необычный дизайн и расположение панели приборов, а главное - многие почему-то считают его дико “ломучим” и…

4226 7 0
Выбор авто / Подержанные авто
Infiniti FX S50 с пробегом: в коробке горит проводка, в моторах — катализаторы

Infiniti FX способна понравится многим. Кому-то - форматом кросс-купе, кому-то - мощными моторами или очень качественным салоном. А кто-то просто клюнет на огромные красивые “тапки”, которых нет и у более дорогих машин.…

3562 0 2
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

171334 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

67165 37 4
Тест-драйвы / Одиночные
Шо, опять? Тест-драйв обновленного УАЗ Патриот

Сахару залили дожди, в Антарктиде проросли баклажаны, в заповеднике сдох здоровенный медведь: Ульяновский завод решил провести тест-драйв обновленного Патриота до того как сошедшие с заводского конвейера автомобили…

27926 22 2
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

24951 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

17654 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

13043 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

37293 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

11931 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

11273 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

396592 6 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

266430 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

79301 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?