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Официально: Mazda 6 покидает домашний рынок

19.01.2024 84 0 0

Выпуск «шестерки» для Японии остановят весной. Прямого наследника у модели, судя по всему, не будет – по крайней мере, на родине.

Компания Mazda официально объявила о том, что в апреле текущего года свернет производство седана и универсала Mazda 6 на своем японском заводе. В релизе говорится о машинах для домашнего рынка, продолжат ли их делать для остальных стран – не уточняется. В Японии же «шестерку» отправят в отставку по банальной причине – из-за низкого спроса. Так, за более чем 20-летнюю историю модели в Стране восходящего солнца было реализовано примерно 226 500 автомобилей трех поколений. Прямого наследника на родине не будет, роль условных преемников семейства компания возложила на четырехдверную Mazda 3 и кроссоверы серии CX.

Актуальная Mazda 6 для Японии
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Актуальная Mazda 6 для Японии
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Актуальная Mazda 6 для Японии
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Напомним, Mazda 6 дебютировала в 2002 году, в актуальном поколении она пребывает с 2012-го. На японском рынке модель изначально продавали под именем Atenza, но в 2019 году локальной версии тоже присвоили индекс 6.

Кстати, еще в 2021 году «шестерку» убрали из США и Канады, позже ее также сняли с продаж в Китае и Великобритании. Так что если в других странах Mazda 6 пока и остается, то, возможно, ненадолго. Ну а для России до начала всем известных событий модель собирали во Владивостоке.

Актуальная Mazda 6 для Японии

Между тем ранее ходили слухи, будто Mazda 6 все же перейдет в следующее поколение: как тогда сообщалось, новинка должна была пополнить список престижных моделей марки, то есть переехать на заднеприводную платформу. Однако затем стало известно о том, что проект отменили. А вот в Китае считают, будто наследник у Mazda 6 все же появится, причем это якобы окажется совместная разработка с давним партером Мазды – компанией Changan. Впрочем, официальных заявлений о такой модели пока не было.

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