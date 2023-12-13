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Omoda расширяет гамму кроссовера C5 для российского рынка

13.12.2023 93 0 0

В местном офисе позиционируют «обновку» как спецверсию, которой дали собственное название – Trendy Red. Такие автомобили отличаются цветом кузова, пока что новый яркий оттенок доступен SUV только в комплектации Lifestyle.

Суббренд Omoda, принадлежащий китайской компании Chery, был анонсирован летом 2022-го. Автомобили новой марки принадлежат сегменту «high middle», её первенцем в РФ стал кроссовер Omoda C5, который на домашнем рынке продаётся под названием Chery Omoda 5. Его официальный дебют в России прошёл в октябре прошлого года: сначала до дилеров добралась переднеприводная версия, а начале весны 2023-го стартовали продажи варианта с полным приводом.

На фото: Omoda C5 Trendy Red

Ранее местную линейку паркетника пополнила особая серия Black Diamond, отличающаяся чёрным цветом кузова без декоративных красных элементов. Теперь в компании объявили о выходе на рынок ещё одной спецверсии Omoda C5 – она получила название Trendy Red. Отличаются такие кроссоверы за счёт ярко-красного оттенка кузова. Пока что такой цвет доступен не всем версиям модели.

На фото: Omoda C5 Black Diamond

Сейчас вариант с окрасом кузова Trendy Red на российском рынке доступен в комплектации Lifestyle (согласно прайс-листу на официальном местном сайте бренда, эта версия является следующей после базовой Joy). Такой кроссовер C5 имеет передний привод и оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с. (максимальный крутящий момент – 210 Нм). В пару к нему предлагается бесступенчатый автомат. На разгон с места до «сотни» такому SUV требуется 9,9 секунды.

На фото: Omoda C5

Отметим, такая же техника у стартового варианта Joy и средней комплектации Ultimate. Ещё два исполнения – Active и Supreme – получили систему полного привода, а под капотом у них расположился 150-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра. Максимальный крутящий момент составляет 275 Нм, в комплекте идёт семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT. На разгон от 0 до 100 км/ч таким кроссоверам требуется 8,6 секунды.

На фото: салон Omoda C5

Известно, что цвет Trendy Red станет доступен для всех вышеперечисленных версий Omoda C5 (вне зависимости от колёсной формулы) уже в январе 2024 года. А пока что в красном цвете можно купить С5 в исполнении Lifestyle – автомобили уже добрались до российских дилеров.

На сегодняшний день рекомендованная розничная стоимость базовой версии модели составляет 2 679 900 рублей, вариант Lifestyle обойдётся в 2 819 900 рублей, самое дорогое исполнение с передним приводом – 2 949 900 рублей. За стартовый «полноприводник» придётся заплатить 3 139 900 рублей, а топовая комплектация стоит 3 309 900 рублей. Все цены указаны без учёта действующих акций.

В дальнейшем линейка бренда в РФ будет расширена за счёт полностью электрического паркетника Omoda E5 (он представляет собой «зелёную» версию С5). Как недавно рассказали в местном представительстве марки, модель доберётся до российских дилеров в первом квартале следующего года.

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