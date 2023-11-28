Omoda рассказала, когда кроссовер E5 доберётся до российского рынка

Omoda на поднебесном рынке является одной из серий «материнской» Chery, при этом на некоторых других рынках, в том числе и в России, Омода представляет собой отдельный бренд. Первенцем марки в РФ стал кроссовер C5 (подробности об этом автомобиле можете узнать из нашего тест-драйва), его продажи стартовали прошлой осенью. Второй моделью стал седан S5, он пополнил линейку весной 2023-го, а в сентябре на рынок вышла и спорт-версия четырёхдверки – S5 GT. В дальнейшем местный модельный ряд пополнится за счёт ещё одной новинки – Omoda E5.

На фото: Omoda E5

В компании отметили, что Omoda E5 – это первая полностью электрическая модель марки. По сути, это «зелёная» версия уже представленного на российском рынке кроссовера С5. Эту новинку анонсировали для РФ (под именем C5 EV) ещё в июне, предполагалось, что она появится в продаже в конце текущего года. Теперь в местном представительстве Omoda рассказали о том, что до дилеров в РФ этот паркетник доберётся в первом квартале 2024-го, более точную дату премьеры в компании обнародуют позже.



Информации о «начинке» электрического кроссовера пока немного: известно, что расход заряда батареи составляет 15,5 кВт/ч на 100 км пробега. Ёмкость аккумулятора в местном офисе Omoda пока держат в секрете, однако известно, что запас хода на одной зарядке у E5 составляет 430 км (по какому циклу вели расчёт, в компании не уточнили). Ещё известно, что Omoda E5 может использовать технологию быстрой зарядки, в результате паркетник может пополнить запас тяговой батареи с 20 до 80% за 30 минут.



Отметим, представленный на сегодняшний день в РФ Omoda C5 предлагается либо с передним приводом, либо с полным. В первом случае у него под капотом располагается 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. (210 Нм), идущий в паре с вариатором. В втором – 150-сильная турбочетвёрка TGDI объёмом 1,6 литра (275 Нм), работающая в комплекте с семиступенчатым автоматом с двумя мокрыми сцеплениями.



Экстерьер «электрички» визуально ощутимо отличается от версий с ДВС. У Omoda E5 головная оптика со светодиодными полосками ходовых огней оформлена подобным образом, но на месте радиаторной решётки находится большая заглушка, визуально напоминающая крупный широкий «икс». Логотип бренда в виде названия располагается на дополнительной планке между фарами. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован воздухозаборник с узором в виде вертикальных полос. Ещё у электрокроссовера Omoda E5 чёрные стойки крыши и такого же цвета «парящий» верх, а оформление кормы отличается только за счёт отсутствия патрубков выхлопной системы.



Салон Omoda E5 в местном офисе пока не показали, но, вероятно, он будет таким же, как у бензинового паркетника C5. Так что на передней панели, скорее всего, будет виртуальный щиток приборов и тачскрин информационно-развлекательной системы. Диагональ дисплеев одинаковая – 10,25 дюйма. Габариты у электромобиля, вероятно, будут примерно такими же, как у C5: длина – 4400 мм, ширина – 1830 мм, а высота – 1588 мм.



В компании отметили, что Omoda E5 выходит на «старосветский» рынок: сейчас марка уже зарегистрировала дочерние компании в Европе, а электромобили должны добраться до местных дилеров до конца текущего года.