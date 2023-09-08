Седан Omoda S5 GT выходит на российский рынок: комплектации и цены

На домашнем рынке Omoda представляет собой одну из серий «материнской» марки Chery, тогда как на некоторых других рынках, в том числе и в России, Омода – это отдельный бренд. Кроссовер C5, о котором мы подробнее писали ранее, стал его первенцем в РФ, продажи стартовали осенью 2022-го. Седан S5 присоединился к нему весной текущего года. Теперь в местном представительстве Omoda рассказали о том, что линейка пополнилась за счёт спорт-версии четырёхдверки S5 GT.

На фото: Omoda S5 GT

В российском офисе китайского бренда официально объявили о старте продаж «подогретой» версии седана, рассказали о комплектациях, а также обнародовали прайс-лист. Отметим, вариант с прибавкой GT к названию можно с лёгкостью визуально отличить от «обычного» S5: дело в том, что у моделей по-разному оформлена передняя часть.



Так, Omoda S5 GT получила иной формы головную оптику с более «острыми» уголками ходовых огней, другую радиаторную решётку и передний бампер (отметим, «гриль» спортивной версии напоминает «веретенообразную» решётку, которую ранее использовала марка Lexus). Ещё автомобиль украсили чёрными декоративными элементами, которые поддерживаются оригинальными 17-дюймовыми колёсными дисками такого же цвета, а за ними видны оранжевые тормозные суппорты. Корма почти такая же, за исключением иного оформления нижней части заднего бампера.



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Салон также позволит без труда отличить GT-версию от «просто» S5. У новой модификации виртуальная приборка и тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ каждого – 10,25 дюйма) объединены в один горизонтально расположенный дисплей. Ниже располагается сенсорный блок управления климатической установкой. Сидения отделаны экокожей, имеют подогрев, передние – вентиляцию, а также электрорегулировки (водительское кресло – в шести направлениях, пассажирское – в четырёх). Ещё интерьер отличается за счёт контрастных красно-оранжевых декоративных вставок.



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Omoda S5 GT предлагается с одним вариантом «начинки» – речь идёт о турбомоторе объёмом 1,6 литра, мощность которого в российской спецификации составляет «налоговыгодные» 150 л.с. (для сравнения, у недавно рассекреченной спорт-версии для мексиканского рынка этот же двигатель выдаёт 197 л.с.). Его максимальный крутящий момент равен 275 Нм, а в пару предлагается семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя мокрыми сцеплениями.



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Напомним, «обычный» седан Omoda S5 оснащается 1,5-литровым турбомотором с отдачей в 147 л.с. (210 Нм), который идёт в паре с бесступенчатым автоматом. При этом, такому автомобилю на разгон с места до «сотни» требуется 9,7 секунды, тогда как новая «заряженная» версия выполняет это упражнение за 7,5 секунды. Максимальная скорость едина и составляет 190 км/ч.



На фото: салон Omoda S5 GT 1 / 2 На фото: салон Omoda S5 GT 2 / 2

Спорт-версия Omoda S5 GT предлагается в РФ в двух версиях, рекомендованная розничная стоимость стартового варианта Neo равна 2 839 900 рублей. Такой автомобиль оснащается ESP, датчиками света и дождя, камерой заднего вида, передними и задними парктрониками, четырьмя подушками безопасности (парой фронтальных и боковых), двухзонным климат-контролем и люком. Покупка второго варианта – Ultra – обойдётся в 2 939 900 рублей. В списке дополнительного оборудования числятся: комплекс камер кругового обзора, встроенный видеорегистратор, шторки безопасности, расширенная подсветка салона и различные водительские ассистенты. Отметим, актуальный ценник Omoda S5 варьируется в диапазоне от 2 319 900 до 2 629 900 рублей.

