Opel Astra и Peugeot 308 в краш-тестах Euro NCAP не дотянули до высшей оценки

Комитет Euro NCAP опубликовал отчёт об очередной сессии испытаний новых автомобилей на безопасность, в ней приняли участие электромобили Kia EV6 и Volvo C40 Recharge, новый Mercedes-Benz C-класса, Opel Astra и Peugeot 308.

Сразу скажем, что мы не будем рассматривать здесь результаты тестов Mercedes-Benz C-класса, Kia EV6 и Volvo C40 Recharge, поскольку все они получили максимальный 5-звёздный рейтинг и существенных замечаний к ним нет — это хорошо, так и должно быть. Наше внимание в этой сессии привлекли прошлогодние дебютанты — Opel Astra и Peugeot 308 последних поколений, это родственные модели, построенные на немолодой французской платформе EMP2. Обе машины получили по 4 звезды итогового рейтинга, претензии к ним есть как в области пассивной, так и в области активной безопасности.

Opel Astra

Напомним, что с 2020 года Euro NCAP использует новую, существенно усложнённую программу испытаний, о которой мы подробно рассказывали в отдельном материале. Тест, имитирующий выезд на встречную полосу и столкновение с другим автомобилем, выявил в Астре пограничный оранжевый уровень нагрузок на грудных клетках водителя и переднего пассажира — есть риск получения сильных ушибов и переломов рёбер. Такой же уровень нагрузок в этом тесте зафиксирован на груди манекена, имитирующего 10-летнего ребёнка на заднем сиденье, и на шее его соседа условно 6-летнего возраста.



Opel Astra

При фронтальном ударе о стену на грудных клетках обоих «взрослых» манекенов в Астре зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок. С боковыми краш-тестами немецкий хэтчбек справился хорошо, но центральной подушки безопасности, предотвращающей удары водителя и переднего пассажира друг о друга, у него нет, а нагрузка на туловище манекена при отскоке высоковата — пограничный оранжевый уровень опасности.



В тестах на активную безопасность система автоматического аварийного торможения (AEB) Астры допустила несколько наездов на пешеходов. Сценарии, имитирующие аварийные ситуации с другими автомобилями, электроника Астры тоже отрабатывает неровно, может допустить столкновения.



Peugeot 308

Peugeot 308 попал на тесты Euro NCAP в кузове универсал, хотя разница в массе по сравнению с хэтчбеком Opel Astra небольшая — 1330 против 1397 кг соответственно. Тем не менее различия в результатах есть. Краш-тест, имитирующий выезд на встречку, выявил высокий коричневый уровень нагрузок на груди водителя Peugeot 308 — вероятность получения тяжёлых травм очень высокая. Защита левой голени водителя оценена как пограничная — оранжевый цвет, тоже возможны травмы. Также оранжевым цветом в этом тест пришлось окрасить шею манекена, имитирующего 10-летнего ребёнка на заднем сиденье.

Peugeot 308

Фронтальный удар о стену также выявил на груди водителя Peugeot 308 оранжевый уровень нагрузок. Центральной подушки безопасности у «француза» нет, что снижает оценку за пройденные в целом хорошо боковые краш-тесты. В ездовой части испытаний Peugeot 308 реже допускал наезды на пешеходов, чем Opel Astra, но чуть хуже справлялся с аварийными сценариями с участием других автомобилей.

В общем, корпорации Stellantis есть что доработать в Opel Astra и Peugeot 308 как по части «железа», так и по части «софта». Euro NCAP отметил, что четырёхзвёздный рейтинг распространяется в том числе на plug-in гибридные версии Opel Astra и Peugeot 308, а вот электрические, что появятся в следующем году, видимо, придётся разбивать и катать отдельно — там будет много изменений.

