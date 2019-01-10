ОСАГО: чуть больше половины автовладельцев устраивает работа системы

Результаты получены по итогам социологического исследования, которое было проведено Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В целом удовлетворены работой системы «автогражданки» всего 57% автовладельцев. Остальные 43% недовольны ныне сложившейся ситуацией. По данным ВЦИОМ, 66% водителей не устраивает размер тех тарифов, которые предлагались в 2018 году. За либерализацию тарифов ОСАГО выступило 83% опрошенных. Стоит отметить, что на вопросы ответили всего лишь 1 000 автомобилистов, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Почти три четверти (74%) автомобилистов считают, что «автогражданка» упрощает получение компенсации за ущерб в ДТП. По мнению 82% опрошенных ОСАГО способствует урегулированию конфликтных ситуаций в случае аварии. Помимо этого 76% участников исследования отметили вариант «гарантирует компенсацию ущерба пострадавшему в ДТП, так как выплаты производит не виновник, а страховая компания». При этом выразили несогласие с тем, что полис нужен только малоопытным водителям, 79% респондентов.

По мнению 88% участников опроса ВЦИОМ, цены за ОСАГО нужно рассчитывать индивидуально, а от принципа «уравниловки» стоит отказаться. Так, они предлагают сделать повышенными тарифы для автовладельцев, регулярно попадающих в аварийные ситуации, а также пониженные – для аккуратных на дороге водителей.

Почти все (90%) отвечавшие согласились с тем, что каждый автомобилист должен платить за страховой полис в соответствии со своей собственной историей вождения и со своими рисками. О том, что ОСАГО должен быть дешевле для опытных водителей, заявили 78% респондентов; также 76% считают, что снизить цену на страховку нужно для тех, кто не нарушает ПДД.

Это исследование было проведено среди клиентов автостраховщиков в декабре 2018 года. Напомним, сейчас первый шаг к либерализации ОСАГО уже сделан. Со вчерашнего дня, с 9 января 2019-го, тарифный коридор был расширен на 20% в сторону уменьшения и увеличения и теперь варьируется в диапазоне от 2 746 до 4 942 рублей. Помимо этого по-новому рассчитывается коэффициент возраста-стажа: используются 58 градаций вместо четырёх.

В дальнейшем реформирование системы ОСАГО продолжится. В 2020 году страховщики намерены отказаться от территориального коэффициента, а в 2021-ом – от коэффициента мощности двигателя автомобиля. Заменить их планируется другими, более характеризующими собственно водителей. Например, планируется делать надбавку к цене за наличие серьёзных нарушений ПДД.

Ранее Kolesa.ru сообщал об исследовании, согласно которому система расчёта коэффициента «бонус-малус» (даёт скидку за безаварийное вождение) является несбалансированной. Выяснилось, что средняя цена ОСАГО падает слишком быстро. Из-за этого КБМ может претерпеть изменения, в итоге страховка станет обходиться даже аккуратным водителям дороже.