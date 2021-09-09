От Nissan ждали премьеры брата Renault Kangoo, но марка поделилась очередными тизерами

На прошлой неделе европейское подразделение Nissan опубликовало тизеры некоего «зеленого» легкого коммерческого автомобиля (Light Commercial Vehicles, LCV), сопроводив свой анонс в соцсетях хэштегом #WorldEVDay. Всемирный день электротранспорта (так можно перевести эту фразу) был учрежден в прошлом году, а отмечается он 9 сентября. Мы предположили, что именно в этот день и состоится премьера нового Ниссана, но нет, марка поделилась парой свежих коротких видеороликов. Полноценная же презентация намечена на 27 сентября. Так что покажет Nissan?
Самая перспективная версия – в конце месяца представят аналог нового электрического фургона Renault Kangoo (его полное название звучит как Renault Kangoo Van E-Tech Electric). Напомним, еще в феврале Nissan объявил о том, что намерен продавать в Европе модель на базе «француза» последнего поколения, причем не только «электричку», но и машины с ДВС. Кстати, лишь «традиционные» Kangoo сегодня доступны клиентам, «зеленая» модификация выйдет на «старосветский» рынок в следующем году.
На тизерах видно, что у нового Ниссана фары почти той же формы, что и у Рено, лючок зарядного разъема открывается в ту же сторону, а еще совпали задние распашные двери. При этом у головной оптики LCV японской марки иная начинка, вдобавок заменили заглушку, имитирующую радиаторную решетку. «Зеленый» Kangoo оснащается 102-сильным электромотором и батареей емкостью 44 кВт*ч, запас хода – около 245 км по циклу WLTP (данные пока предварительные). Очевидно, у модели Nissan аналогичная техника. «Традиционным» же версиям нового Renault Kangoo положены бензиновый турбомотор 1.3 и турбодизель 1.5.
Между тем в актуальной европейской гамме Ниссана имеется клон прежнего Kangoo: модель зовется NV250, и появилась она всего два года назад. Но успеха такой фургончик не снискал, так что вполне возможно, что свежему автомобилю присвоят другое имя.
Производство Kangoo налажено на заводе Renault во французском городе Мобеж, там же собирают другого его брата – Mercedes-Benz Citan второй генерации, и на этом же предприятии пропишется новинка Nissan.
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