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  • От Nissan ждали премьеры брата Renault Kangoo, но марка поделилась очередными тизерами

От Nissan ждали премьеры брата Renault Kangoo, но марка поделилась очередными тизерами

09.09.2021 42 0 0

Впрочем, производитель все же объявил дату презентации своей новой модели. Судя по всему, нас действительно ждет встреча с перелицованным Kangoo, причем сначала покажут электрическую версию.

 

На прошлой неделе европейское подразделение Nissan опубликовало тизеры некоего «зеленого» легкого коммерческого автомобиля (Light Commercial Vehicles, LCV), сопроводив свой анонс в соцсетях хэштегом #WorldEVDay. Всемирный день электротранспорта (так можно перевести эту фразу) был учрежден в прошлом году, а отмечается он 9 сентября. Мы предположили, что именно в этот день и состоится премьера нового Ниссана, но нет, марка поделилась парой свежих коротких видеороликов. Полноценная же презентация намечена на 27 сентября. Так что покажет Nissan?

Самая перспективная версия – в конце месяца представят аналог нового электрического фургона Renault Kangoo (его полное название звучит как Renault Kangoo Van E-Tech Electric). Напомним, еще в феврале Nissan объявил о том, что намерен продавать в Европе модель на базе «француза» последнего поколения, причем не только «электричку», но и машины с ДВС. Кстати, лишь «традиционные» Kangoo сегодня доступны клиентам, «зеленая» модификация выйдет на «старосветский» рынок в следующем году.

На тизерах видно, что у нового Ниссана фары почти той же формы, что и у Рено, лючок зарядного разъема открывается в ту же сторону, а еще совпали задние распашные двери. При этом у головной оптики LCV японской марки иная начинка, вдобавок заменили заглушку, имитирующую радиаторную решетку. «Зеленый» Kangoo оснащается 102-сильным электромотором и батареей емкостью 44 кВт*ч, запас хода – около 245 км по циклу WLTP (данные пока предварительные). Очевидно, у модели Nissan аналогичная техника. «Традиционным» же версиям нового Renault Kangoo положены бензиновый турбомотор 1.3 и турбодизель 1.5.

Слева — новая модель Nissan, справа — Renault Kangoo Van нового поколения

Между тем в актуальной европейской гамме Ниссана имеется клон прежнего Kangoo: модель зовется NV250, и появилась она всего два года назад. Но успеха такой фургончик не снискал, так что вполне возможно, что свежему автомобилю присвоят другое имя.

Новые Renault Kangoo Van E-Tech Electric и Mercedes-Benz Citan и прежний Nissan NV250
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Новые Renault Kangoo Van E-Tech Electric и Mercedes-Benz Citan и прежний Nissan NV250
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Новые Renault Kangoo Van E-Tech Electric и Mercedes-Benz Citan и прежний Nissan NV250
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Производство Kangoo налажено на заводе Renault во французском городе Мобеж, там же собирают другого его брата – Mercedes-Benz Citan второй генерации, и на этом же предприятии пропишется новинка Nissan.

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