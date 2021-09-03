Nissan анонсировал новую модель: возможно, это родня Renault Kangoo и Mercedes Citan

Новинка японской марки адресована, прежде всего, европейцам. Мировая премьера модели пройдет через неделю, а до дилеров она, вероятно, доберется в конце этого – начале следующего года.

Европейское подразделение Nissan опубликовало тизеры некоего нового легкого коммерческого автомобиля (Light Commercial Vehicles, LCV), причем это точно электромобиль: его представят 9 сентября, во Всемирный день электротранспорта (World EV Day). Да, теперь есть и такой праздник, его учредили в прошлом году. Никаких иных подробностей о грядущей премьере Ниссан не сообщил. Зато в феврале 2021-го компания объявила о том, что намерена продавать в Европе модель на базе нового Renault Kangoo, а у последнего тоже будет электроверсия. То есть велика вероятность того, что через несколько дней нас ждет встреча именно с аналогом «француза». Наконец, тизерные картинки и видео – сами файлы – подписаны как XFK, а такое внутреннее обозначение, по данным некоторых «старосветских» медиа, носит как раз модель Рено.

Напомним, в актуальной «старосветской» гамме Ниссана имеется клон прежнего Kangoo: модель зовется NV250, и появилась она всего два года назад. Но успеха такой фургончик не снискал, так что вполне возможно, что свежему автомобилю присвоят другое имя.



Новый Renault Kangoo полностью раскрылся минувшей весной, он бывает в виде фургона и пассажирского вэна. На «старосветский» рынок машины вышли летом 2021-го, однако пока покупателям предложены только версии с ДВС: электрический вариант лишь засвечен, он стартует в 2022-м. К слову, у «француза» есть еще один родственник – Mercedes-Benz Citan, «немец» второй генерации дебютировал в конце августа. Citan отличился от исходника дизайном, так же может поступить со своей моделью и Ниссан, хотя NV250 почти полностью повторил донора – заменили лишь радиаторную решетку.



Новые электрический Renault Kangoo, традиционный фургон и пассажирский вэн 1 / 4 Новые электрический Renault Kangoo, традиционный фургон и пассажирский вэн 2 / 4 Новые электрический Renault Kangoo, традиционный фургон и пассажирский вэн 3 / 4 Новые электрический Renault Kangoo, традиционный фургон и пассажирский вэн 4 / 4

«Зеленым» Kangoo и Citan обещаны 102-сильный электромотор и батарея емкостью 44 кВт*ч – та же начинка, очевидно, окажется и у Ниссана. «Традиционные» версии у модели японской марки тоже будут, таким автомобилям положены бензиновый турбомотор 1.3 и турбодизель 1.5. Привод у всех братьев только передний.



В Европе продажи новинки Nissan могут стартовать в конце этого – начале следующего года, но то речь о машинах с ДВС: электроверсия вместе с аналогичными Kangoo и Citan ожидается в середине 2022-го.

Актуальный Nissan NV250. В отличие от прежнего Renault Kangoo, из которого он и сделан, у такого Ниссана нет и не было электроверсии 1 / 3 Актуальный Nissan NV250. В отличие от прежнего Renault Kangoo, из которого он и сделан, у такого Ниссана нет и не было электроверсии 2 / 3 Актуальный Nissan NV250. В отличие от прежнего Renault Kangoo, из которого он и сделан, у такого Ниссана нет и не было электроверсии 3 / 3

Производство Kangoo и Citan налажено на заводе Renault во французском городе Мобеж, там же выпускали Nissan NV250, и там же «пропишется» новая модель японской марки.



Между тем все же есть еще одна версия того, что покажут 9 сентября: не исключено, что это будет вовсе не аналог последнего фургона Рено, а следующий Nissan e-NV200. Вот только подробностей о новой «двухсотке» на данный момент нет.