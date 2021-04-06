Паркетник Opel Crossland не предложил выбора моторов в России: только «турботройка»

Вернувшийся в РФ Opel постепенно расширяет модельный ряд: недавно к кроссоверу Grandland X, фургону Vivaro и микроавтобусу Zafira Life присоединилось семейство «каблучков» Combo, а теперь местный офис объявил о начале приема заявок на паркетник Crossland. Напомним, кросс длиной 4,2 метра дебютировал в 2017-м как Crossland X, он создан на старой французской тележке PF1, которая также лежит в основе нынешнего Citroen C3 Aircross и предыдущего Peugeot 2008. В прошлом году кроссовер Opel обновился, отбросив приставку X, и именно модернизированный паркетник привезли в Россию (его производят в Испании).

Компакт стал первой моделью бренда в нашей стране, облик которой выполнен в новом фирменном стиле, его главная «фишка» — элемент Vizor, то есть фары, объединенные с заглушкой, имитирующей радиаторную решетку (сама решетка ниже). Особенность салона (это было и у дореформенного SUV, так что к стилю Vizor не относится) – сдвижной задний диван, благодаря чему объем багажника можно увеличить со стандартных 410 до 520 литров (со сложенным вторым рядом этот показатель составляет 1255 литров). А еще в РФ у кроссовера появились металлическая защита мотора и докатка.

Базовый Opel Crossland

В России Opel Crossland доступен с одним двигателем – бензиновой «турботройкой» 1.2 мощностью 110 л.с. (205 Нм). Коробку выбрать тоже не получится – мотор сочетается исключительно с шестиступенчатым «автоматом». Заявленное время разгона до «сотни» — 10,9 секунды, максимальная скорость – 187 км/ч. Между тем в Европе модели еще положены «атмосферник» 1.2 (83 л.с.) и его турбоверсия с отдачей в 130 л.с., плюс четырехцилиндровый турбодизель 1.5 (110 или 120 л.с.), в Старом Свете есть варианты и с «механикой». А вот полный привод для Crossland не предусмотрен в принципе – только передний.



Цены Opel Crossland, 1.2T (110 л.с.), 6АКП:

Crossland – 1 699 000 рублей

Edition – 1 899 000 рублей

Elegance – 1 979 000 рублей

Ultimate – 2 119 000 рублей

На выбор предложены четыре комплектации: собственно, Crossland, Edition, Elegance и Ultimate. «В базе» имеются 16-дюймовые колеса, светодиодные ходовые огни, шесть подушек безопасности, система стабилизации, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, кондиционер, подогрев руля и передних сидений, круиз-контроль с ограничителем скорости, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы, задний парктроник, датчик света и аудиосистема. Версия Edition дополнена передними датчиками парктроника, датчиком дождя и противотуманками, вместо «кондера» тут двухзонный климат-контроль, также есть светодиодные фары, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида и «анатомические» кресла.

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Исполнение Elegance – это еще обогрев лобового стекла, система контроля тяги IntelliGrip (режимы Normal/On-road, Snow, Mud, Sand и ESP Off), рейлинги на крыше, беспроводная зарядка для смартфона. Наконец, в арсенале Ultimate значатся 17-дюймовые колеса, черная крыша, отделка салона алькантарой, адаптивные фары, двухуровневый пол багажника, ассистент парковки, системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов), предупреждения фронтального столкновения, мониторинга «слепых» зон и контроля усталости водителя. За доплату можно заказать проекционный дисплей (25 000 рублей), панорамную крышу (55 000 рублей) или отделку сидений перфорированной кожей (45 000 рублей).



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Паркетники местного производства, понятное дело, доступнее. Например, Hyundai Creta 2021 модельного года сегодня стоит от 1 127 000 рублей, а Renault Kaptur – от 1 165 000 рублей (также 2021 года выпуска). Среди импортных конкурентов – Peugeot 2008 второго поколения (он построен на новой платформе CMP, от 1 639 000 рублей), родственный Citroen C3 Aircross (от 1 499 000 рублей) и Suzuki Vitara (от 1 509 000 рублей, 2021 г.в.).

