Паркетник Opel Crossland не предложил выбора моторов в России: только «турботройка»

Вернувшийся в РФ Opel постепенно расширяет модельный ряд: недавно к кроссоверу Grandland X, фургону Vivaro и микроавтобусу Zafira Life присоединилось семейство «каблучков» Combo, а теперь местный офис объявил о начале приема заявок на паркетник Crossland. Напомним, кросс длиной 4,2 метра дебютировал в 2017-м как Crossland X, он создан на старой французской тележке PF1, которая также лежит в основе нынешнего Citroen C3 Aircross и предыдущего Peugeot 2008. В прошлом году кроссовер Opel обновился, отбросив приставку X, и именно модернизированный паркетник привезли в Россию (его производят в Испании).
Компакт стал первой моделью бренда в нашей стране, облик которой выполнен в новом фирменном стиле, его главная «фишка» — элемент Vizor, то есть фары, объединенные с заглушкой, имитирующей радиаторную решетку (сама решетка ниже). Особенность салона (это было и у дореформенного SUV, так что к стилю Vizor не относится) – сдвижной задний диван, благодаря чему объем багажника можно увеличить со стандартных 410 до 520 литров (со сложенным вторым рядом этот показатель составляет 1255 литров). А еще в РФ у кроссовера появились металлическая защита мотора и докатка.
В России Opel Crossland доступен с одним двигателем – бензиновой «турботройкой» 1.2 мощностью 110 л.с. (205 Нм). Коробку выбрать тоже не получится – мотор сочетается исключительно с шестиступенчатым «автоматом». Заявленное время разгона до «сотни» — 10,9 секунды, максимальная скорость – 187 км/ч. Между тем в Европе модели еще положены «атмосферник» 1.2 (83 л.с.) и его турбоверсия с отдачей в 130 л.с., плюс четырехцилиндровый турбодизель 1.5 (110 или 120 л.с.), в Старом Свете есть варианты и с «механикой». А вот полный привод для Crossland не предусмотрен в принципе – только передний.
Цены Opel Crossland, 1.2T (110 л.с.), 6АКП:
- Crossland – 1 699 000 рублей
- Edition – 1 899 000 рублей
- Elegance – 1 979 000 рублей
- Ultimate – 2 119 000 рублей
На выбор предложены четыре комплектации: собственно, Crossland, Edition, Elegance и Ultimate. «В базе» имеются 16-дюймовые колеса, светодиодные ходовые огни, шесть подушек безопасности, система стабилизации, регулируемая по высоте и вылету рулевая колонка, кондиционер, подогрев руля и передних сидений, круиз-контроль с ограничителем скорости, система предупреждения о выходе из занимаемой полосы, задний парктроник, датчик света и аудиосистема. Версия Edition дополнена передними датчиками парктроника, датчиком дождя и противотуманками, вместо «кондера» тут двухзонный климат-контроль, также есть светодиодные фары, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, камера заднего вида и «анатомические» кресла.
Исполнение Elegance – это еще обогрев лобового стекла, система контроля тяги IntelliGrip (режимы Normal/On-road, Snow, Mud, Sand и ESP Off), рейлинги на крыше, беспроводная зарядка для смартфона. Наконец, в арсенале Ultimate значатся 17-дюймовые колеса, черная крыша, отделка салона алькантарой, адаптивные фары, двухуровневый пол багажника, ассистент парковки, системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов), предупреждения фронтального столкновения, мониторинга «слепых» зон и контроля усталости водителя. За доплату можно заказать проекционный дисплей (25 000 рублей), панорамную крышу (55 000 рублей) или отделку сидений перфорированной кожей (45 000 рублей).
Паркетники местного производства, понятное дело, доступнее. Например, Hyundai Creta 2021 модельного года сегодня стоит от 1 127 000 рублей, а Renault Kaptur – от 1 165 000 рублей (также 2021 года выпуска). Среди импортных конкурентов – Peugeot 2008 второго поколения (он построен на новой платформе CMP, от 1 639 000 рублей), родственный Citroen C3 Aircross (от 1 499 000 рублей) и Suzuki Vitara (от 1 509 000 рублей, 2021 г.в.).
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Отличный кроссовер для города, произведенный в Европе и собранный из качественных деталей. Надежности у Опеля предостаточно, как и комфорта. Ездить по городу и на дачу по выходным, для таких целей эта машина подходит отлично.