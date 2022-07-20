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Педальный гибрид Northern Light от бывшего дизайнера TVR готов к производству

20.07.2022 57 0 0

Молодая британская компания Northern Light Motors из графства Вустершир объявила о начале производства веломобиля, который в комбинации с электромотором может развивать скорость до 77 км/ч и проехать 160 км на одной зарядке.

 

Northern Light Motors основал автомобильный дизайнер Грэм Браун, прежде работавший в компании TVR вплоть до её закрытия в 2006 году, из под его пера вышли эффектные спорткары TVR Tuscan и TVR Sagaris. Компания TVR возродилась в 2013 году, но с тех пор пока не выпустила ни одного автомобиля, а Грэм Браун теперь руководит собственным веломобильным стартапом. Идею аэродинамичного педального гибрида он вынашивал с 2016 года, активная фаза работ началась в 2020-м, а в этом месяце Northern Light сообщила, что производственная линия для выпуска веломобилей готова, собраны два первых серийных экземпляра для презентаций и финальных испытаний, сборка ранее заказанных машин начнётся в ближайшие недели, а срок исполнения новых заказов составит около шести месяцев.

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Веломобиль Northern Light имеет три колеса, два передних — рулевые, заднее — ведущее. Все колёса снабжены подвеской на композитных рессорах. На передних колёсах установлены дисковые тормоза с гидравлическим приводом. Лёгкий композитный кузов вмещает одного человек массой до 120 кг и имеет багажное отделение на 180 л, кресло пилота представляет собой гамак на трубчатом каркасе, посадка/высадка через борт потребует изрядной сноровки. Габаритная длина веломобиля — 3,4 м, ширина — 1,28 м, высота — 1,15 м.

Базовая версия 428-Blue за 4000 фунтов стерлингов имеет только педальный привод и 10 скоростей. Педальный механизм — линейного рычажного типа с тросовой передачей, от цепи внутри кабины разработчики отказались из-за высокого уровня шума. Весит базовый веломобиль 42 кг и в тории с хорошо физически подготовленным пилотом может разогнаться до 65 км/ч. Для защиты от непогоды предусмотрена съёмная крыша-козырёк. В комплект входят передняя фара, задний и боковые фонари. При желании владелец может сам дополнить версию 428-Blue электромотором.

Версия 557-Green — гибридная, она стоит от 5000 фунтов стерлингов. Педальный привод здесь дополнен электромотором мощностью от 250 до 750 Ватт (зависит от рынка сбыта) и 48-вольтовой съёмной батареей ёмкостью 10,5 А·ч (в виде опции предлагается батарея на 20 А·ч). Northern Light 557-Green весит 55 кг, снабжен «премиальными» шинами, светодиодной «оптикой», цифровым щитком приборов и USB-зарядкой для гаджетов. Запас хода на одной зарядке — около 80 км, но он, конечно, сильно зависит от физических способностей пилота.

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Топ-версия 630-Red с минимальной ценой в 6000 фунтов стерлингов — тоже гибридная, с мотором мощностью 1,5 кВт (2 л.с.) и батареей на 20 А·ч, но крутить педали здесь не обязательно, на электротяге Northern Light 630-Red протянет примерно 60 км, в гибридном режиме — 160 км. Максимальная скорость на электротяге — 64 км/ч, в гибридной режиме — 77 км/ч. Версия 630-Red сертифицирована для дорог общего пользования, снабжена передачей заднего хода, камерой заднего вида, высокоскоростными шинами и более мощными чем у других версий тормозами. Снаряженная масса — около 60 кг.

Добавим, что гибридные веломобили сегодня находятся на новом витке эволюции, разные стартапы предлагают разные решения с точки зрения компоновки и механики. Если Northern Light делает ставку на аэродинамику и скорость, то, например, напоминающий кубышку немецкий педальный гибрид Hopper вполне подойдёт даже тучному пенсионеру, но предельные возможности у немецкой машины, конечно, пониже.

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