Пьер Леклерк (тот самый, что получил гражданство РФ) стал новым шеф-дизайнером Opel

В июле этого года практически все российские СМИ написали о том, что Пьер Леклерк — известный автомобильный дизайнер из Бельгии — получил российское гражданство. Государственные СМИ (например, ТАСС) подали эту новость предельно лаконично: Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 года в Бельгии, принят в гражданство России. После этого появились различные спекуляции на тему того, что Леклерк станет дизайнером одного из российских автомобильных брендов, но, как видим, ничего подобного не случилось — Леклерк продолжил работу в корпорации Stellantis.
Сам Леклерк публично не высказывался по поводу обстоятельств получения им гражданства РФ, но ещё в июле авторитетная бельгийская газета La Libre сообщила со ссылкой на источники, близкие к Леклерку, что всё дело в том, что у бельгийского дизайнера русские жена и дети, паспорт РФ упростит ему поездки в Россию для общения с родственниками жены и детей. На этом, полагаем, тему российского гражданства Леклерка можно закрыть.
Автомобильному дизайну Леклерк учился в калифорнийском арт-колледже в Пасадине, он окончил его в 1998 году, после чего начал профессиональную карьеру в дизайн-студии Ford Ghia. Знаменитостью Леклерк стал в период работы в BMW Group с 2000 по 2013 год: здесь он отвечал за внешность кроссоверов BMW X5 и X6, успел поработать с брендами Rolls-Royce и Mini, а в 2011 году был назначен шеф-дизайнером подразделения BMW M. C 2013 по 2017 год Леклерк работал в китайской компании Great Wall Motor с брендами Haval и Wey, затем переместился в компанию Kia, но надолго здесь не задержался и в 2018 году занял должность шеф-дизайнера Citroen.
Результаты работы Леклерка в Citroen, скажем там, вызывают споры. Именно при Леклерке французская марка отказалась от двойного шеврона как системообразующего элемента дизайна и сменила логотип. Новый фирменный стиль Citroen — это странное нагромождение весьма условно связанных друг с другом геометрических фигур. Второе поколение Citroen C5 Aircross и актуальный Citroen C4 едва ли кто-то назовёт творческой удачей Леклерка и его команды, но последние концепты Citroen 2CV и Citroen 2 CV Fourgonnette публика встретила в целом позитивно.
Как изменится дизайн Opel после прихода Леклерка, мы узнаем лишь через пару лет, когда появятся первые серийные машины, созданные под его началом. Дембельским аккордом его предшественника Марка Адамса в Opel, где он проработал без малого 25 лет, стал концептуальный универсал Opel STX, представленный в октябре 2026 года на Парижском автосалоне. Марку Адамсу в этом году исполняется 65 — ему пора на заслуженный отдых. 54-летнему Леклерку до пенсии пока далеко и, возможно, Opel — не последнее его место работы.
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