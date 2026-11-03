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Пьер Леклерк (тот самый, что получил гражданство РФ) стал новым шеф-дизайнером Opel

03.11.2026 4394 0 0
Пьер Леклерк (тот самый, что получил гражданство РФ) стал новым шеф-дизайнером Opel

Бельгиец Пьер Леклерк сменит на посту шеф-дизайнера Opel британца Марка Адамса. Ранее Леклерк с 2018 года занимал должность шеф-дизайнера Citroen.

В июле этого года практически все российские СМИ написали о том, что Пьер Леклерк — известный автомобильный дизайнер из Бельгии — получил российское гражданство. Государственные СМИ (например, ТАСС) подали эту новость предельно лаконично: Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 года в Бельгии, принят в гражданство России. После этого появились различные спекуляции на тему того, что Леклерк станет дизайнером одного из российских автомобильных брендов, но, как видим, ничего подобного не случилось — Леклерк продолжил работу в корпорации Stellantis.

Сам Леклерк публично не высказывался по поводу обстоятельств получения им гражданства РФ, но ещё в июле авторитетная бельгийская газета La Libre сообщила со ссылкой на источники, близкие к Леклерку, что всё дело в том, что у бельгийского дизайнера русские жена и дети, паспорт РФ упростит ему поездки в Россию для общения с родственниками жены и детей. На этом, полагаем, тему российского гражданства Леклерка можно закрыть.

Пьер Леклерк

Автомобильному дизайну Леклерк учился в калифорнийском арт-колледже в Пасадине, он окончил его в 1998 году, после чего начал профессиональную карьеру в дизайн-студии Ford Ghia. Знаменитостью Леклерк стал в период работы в BMW Group с 2000 по 2013 год: здесь он отвечал за внешность кроссоверов BMW X5 и X6, успел поработать с брендами Rolls-Royce и Mini, а в 2011 году был назначен шеф-дизайнером подразделения BMW M. C 2013 по 2017 год Леклерк работал в китайской компании Great Wall Motor с брендами Haval и Wey, затем переместился в компанию Kia, но надолго здесь не задержался и в 2018 году занял должность шеф-дизайнера Citroen.

Результаты работы Леклерка в Citroen, скажем там, вызывают споры. Именно при Леклерке французская марка отказалась от двойного шеврона как системообразующего элемента дизайна и сменила логотип. Новый фирменный стиль Citroen — это странное нагромождение весьма условно связанных друг с другом геометрических фигур. Второе поколение Citroen C5 Aircross и актуальный Citroen C4 едва ли кто-то назовёт творческой удачей Леклерка и его команды, но последние концепты Citroen 2CV и Citroen 2 CV Fourgonnette публика встретила в целом позитивно.

Марк Адамс

Как изменится дизайн Opel после прихода Леклерка, мы узнаем лишь через пару лет, когда появятся первые серийные машины, созданные под его началом. Дембельским аккордом его предшественника Марка Адамса в Opel, где он проработал без малого 25 лет, стал концептуальный универсал Opel STX, представленный в октябре 2026 года на Парижском автосалоне. Марку Адамсу в этом году исполняется 65 — ему пора на заслуженный отдых. 54-летнему Леклерку до пенсии пока далеко и, возможно, Opel — не последнее его место работы.

бизнес Opel
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