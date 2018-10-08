Абсолютный бестселлер российского авторынка – Lada Vesta – серьезно изменится к 2021 году в связи с переходом АВТОВАЗа на новую платформу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и планового повышения степени локализации.

По итогам продаж за период с января по сентябрь текущего года Lada Vesta, наконец, обогнала Kia Rio в рейтинге самых продаваемых легковых машин российского рынка. Эта Lada, напомним, спроектирована на собственной платформе, которую АВТОВАЗ начал разрабатывать еще до союза с Renault-Nissan, так что Весту можно с чистой совестью назвать отечественным автомобилем. Между тем дальнейшие новинки Lada будут завязаны на новую платформу Renault-Nissan-Mitsubishi – так называемую Global Access, представляющую собой дальнейшую эволюцию бюджетной «тележки» B0 (она лежит в основе Lada Largus и Lada XRAY). На Global Access, по слухам, будет базироваться новая Lada 4×4, которой, скорее всего, вернут историческое имя Niva, и новая Lada Granta. Эта же платформа лежит в основе представленного недавно кроссовера Renault Arkana для российского рынка.

А что же Vesta? Оказывается, ее тоже затронет переход на новую платформу! Об этом заявил в Тольятти на 11-й Международной выставке-форуме «Автопром. Автокомпоненты» вице-президент по закупкам ПАО «АВТОВАЗ» Венкатран Мамиллапалле, его слова цитирует «Автостат»:

«Те модели, которые сейчас находятся в производстве, к 2021 году значительно изменятся. С внедрением новой промышленной платформы изменится Lada Vesta, изменится весь современный модельный ряд».

Речь, впрочем, вряд ли идет о том, что Vesta сменит платформу – это было бы слишком затратное мероприятие, особенно сейчас, когда выпуск модели в самом разгаре. Однако у Весты, скорее всего, существенно изменится номенклатура комплектующих, которые АВТОВАЗ закупает централизовано через структуру ООО «АВТОВАЗ Рено Ниссан Закупочная Организация» (АРНЗО, ARNPO), созданную в конце 2014 года.

В соответствии с требованием ФЗ по развитию локализации и собственными нормативами Альянса, степень локализации к 2021 году должна превысить 50%, в связи с чем отдел закупок ведет поиск российских поставщиков, которые смогут в больших количествах отгружать на конвейеры АВТОВАЗа комплектующие требуемого стандартами Альянса качества. Речь, по словам Мамиллапалле, идет в первую очередь о приводах колес, распредвалах, турокомпрессорах, шатунах, масляных насосах, тормозных усилителях, тормозных дисках, пружинах, генетаторах, мультимедийных системах и рейлингах. Понятно, что всё это нужно в первую очередь для освоения производства платформы Global Access, а Vesta, что называется, просто попала под раздачу, и пока можно только гадать, как именно она изменится – главное, чтобы не стала хуже.

Любопытно, что крупные зарубежные производители автокомпонентов, например компания Bosch, собирают свои изделия в России полностью из импортных комплектующих (даже простенькие хомуты везут из-за границы!), так как не могут добиться от российских субпоставщиков требуемого качества сырья, заготовок и деталей. При этом значительная часть продукции идет на экспорт, так что никакие компромиссы в отношении стандартов невозможны.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi также хочет поставлять собранные в России комплектующие за границу, а потому проблема качества для него стоит не менее остро. В сущности, Мамиллапалле и ARNPO нужно совершить настоящее чудо, чтобы добиться поставленных на 2021 год целей. Мы же, затаив дыхание, будет следить за тем, какое влияние эти «тектонические сдвиги» окажут на Ладу Весту.