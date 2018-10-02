Первый полностью электрический кроссовер Kia появится в Европе до конца года

Первый полностью электрический кроссовер Kia появится в Европе до конца года

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В рамках Парижского автосалона, который сегодня, 2 октября 2018 года, открыл свои двери для журналистов, прошла европейская премьера кроссовера Kia e-Niro.

Первый показ полностью электрического кроссовера Kia прошёл в Южной Корее в мае 2018 года, но тогда представили версию для домашнего рынка. Сегодня же в Париже дебютировал «электропаркетник», предназначенный для европейского рынка.

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Kia e-Niro на одной зарядке может проехать до 485 километров (расчёт по циклу WLTP), ёмкость аккумуляторной батареи электрокара составляет 64 кВт*ч. На таком аккумуляторе в городских условиях движения запас хода может достигать 615 км, отметили в компании. Другой вариант батареи, ёмкостью 39,2 кВт*ч, позволяет проехать на одной зарядке до 312 км.

Европейская версия элекрокроссовера Kia с аккумулятором меньшей ёмкости получит 136-сильный электромотор. Динамика разгона от нуля до сотни километров в час составит 9,8 секунды. У машин с более ёмкой батареей будет 204-сильный электродвигатель. С таким мотором с места до 100 км/ч «розеточный» автомобиль разгонится за 7,8 с. Привод у «паркетника» может быть только передним.

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«Начинка» Kia e-Niro досталась от электрической версии Hyundai Kona. C батареей меньшей ёмкости и менее мощным мотором он набирает первую сотню за 9,3 с, а с более ёмким аккумулятором и 204-сильным электромотором – за 7,6 с. При этом в первом случае запас хода на одной зарядке составляет примерно 300 км, во втором – примерно 470 км.

Первый полностью электрический кроссовер Kia получит систему быстрой зарядки, которая позволит «заправить» аккумулятор большей ёмкости до 80% за 54 минуты.

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В Kia рассказали о том, что у нового автомобиля гарантия, которая распространяется на аккумуляторную батарею и электродвигатель, составит 7 лет (или 150 000 км, смотря что наступит раньше).

Производство нового Kia e-Niro налажено на южнокорейском автозаводе компании. Известно, что продажи новинки в некоторых европейских странах начнутся ближе к концу 2018 года. В российском офисе заявили, что на наш рынок электрокар поставлять не будут, что неудивительно, учитывая буквально штучные продажи в РФ в этом сегменте.

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Kia Niro в России никогда представлен не был: модель оснащается только гибридными силовыми установками, а на нашем рынке и такие автомобили не пользуются высоким спросом. Модель продаётся на многих крупных рынках Европы, а также в США и в Южной Корее; теперь семейство пополнится и полностью электрической версией.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что Kia представила в рамках Парижского автосалона и другую новинку – ProCeed третьего поколения. Этот пятидверный универсал пришёл на замену трёхдверному хэтчбеку pro_cee’d второй генерации. В Европе продажи модели стартуют в первом квартале 2019 года, в России – тоже в следующем году, более точных сроков пока нет.

Парижский автосалон. Прямая трансляция

Теги: Новинки , Париж , корейские автомобили , премьера , электромобили , KIA , Niro
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