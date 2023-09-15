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  • Первый электромобиль Alpine теряет камуфляж: родственник Renault 5 проехался на камеру

Первый электромобиль Alpine теряет камуфляж: родственник Renault 5 проехался на камеру

15.09.2023 48 0 0

Замаскированный прототип хот-хэтча A290 фотошпионы поймали на дорогах общего пользования в южной части Европы. Ожидается, что новинка дебютирует в следующем году.

Французский бренд Alpine принадлежит Renault Group, сейчас он находится в процессе масштабной трансформации. Ещё в 2021 году было объявлено, что все грядущие модели марки будут электрическими, причём теперь в компании планируют выпустить не менее семи «зелёных» новинок. Так, в 2024-м ожидается презентация хот-хэтча Alpine A290, годом позже дебютирует паркетник GT X-Over, в 2026-м ожидаются купе и родстер A110 нового поколения, в 2027-м – кроссовер D-класса, годом позже – кроссовер Е-класса, а затем, по плану, должна пройти презентация купе A310.

На фото: прототип хот-хэтча Alpine A290

Будущий первенец «розеточной» линейки Alpine сейчас находится в разработке. Напомним, эта модель является близким родственником возрождаемой пятидверки Renault 5, которую ранее уже ловили на тестах. Сейчас прототипы Alpine A290 тоже проходят испытания на дорогах общего пользования в южной части Европы: порцией снимков замаскированного хот-хэтча с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

Хэтчбек на фотографиях практически полностью спрятан за маскировочной плёнкой, хотя некоторые элементы разглядеть всё-таки можно, к примеру, часть головной оптики, традиционные наружные зеркала, антенну «акулий плавник» на крыше, а также сравнительно большой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера. Судя по снимкам, он получил необычный ромбовидный рисунок.

Ещё тестовый хот-хэтч снабдили массивными накладками на колёсные арки (не исключено, что у серийной версии Alpine A290 они будут выглядеть иначе), крупными боковыми юбками, спойлером на верхней части багажной двери, диффузором в заднем бампере и колёсными дисками оригинально дизайна.

Стоит отметить, что в оформлении новинки, вероятно, будут частично позаимствованы черты концепта Alpine A290_β, который был представлен в мае текущего года. Напомним, у шоу-кара была необычная компоновка салона 1+2, при этом водитель располагался по центру электрокара. У серийных же машин передний ряд будет стандартным, то есть рассчитанным в том числе на пассажира.

На фото: концепт Alpine A290_β
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На фото: концепт Alpine A290_β
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На фото: концепт Alpine A290_β
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Известно, что в основу Alpine A290 ляжет платформа CMF-B EV. Электрокар оснастят литий-ионной батареей ёмкостью около 60 кВт*ч. Предполагается, что максимальный запас хода у него будет равен 450 км (при расчёте по циклу WLTP). По предварительным данным, отдача единственного электромотора составит около 220 л.с. Выпуск хот-хэтча Alpine планируется наладить на заводе во Франции.

В начале текущей недели появились первые подробности о спорткаре Alpine A310: эта будущая новинка позиционируется в качестве конкурента Porsche 911. Ожидается, что этот электромобиль окажется чуть крупнее и вместительнее, чем Alpine A110, который в свою очередь намерен соперничать с Porsche 718.

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