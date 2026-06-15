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  • Peugeot полностью рассекретила серийный хот-хэтч E-208 GTi, цена известна

Peugeot полностью рассекретила серийный хот-хэтч E-208 GTi, цена известна

15.06.2026 169 0 0
Peugeot полностью рассекретила серийный хот-хэтч E-208 GTi, цена известна

Стартовая стоимость «заряженного» хэтчбека на домашнем рынке, во Франции, равна 42 900 евро (эквивалентно примерно 3,62 млн рублей по текущему курсу).

Принадлежащая автогиганту Stellantis марка Peugeot наладила выпуск актуальной пятидверки 208 и её «зелёной» версии с собственным названием e-208 в 2019 году. Обновлённая пара хэтчбеков дебютировала в июле 2023-го, а в марте прошлого года стало известно о том, что проект по выпуску хот-хэтча Peugeot E-208 GTi получил «зелёный свет». Концепт был представлен в июне 2025-го, несколько дней назад французы показали экстерьер и интерьер серийной новинки, а теперь она рассекречена полностью.

На фото: серийный хот-хэтч Peugeot E-208 GTi

Как Kolesa.ru сообщал ранее, внешность серийного хот-хэтча практически полностью копирует экстерьер, показанный с помощью прошлогоднего концепта Peugeot E-208 GTi. По сравнению с обычной пятидверкой, «подогретый» вариант получил множество красных вставок: их можно увидеть в оформлении головной оптики, заглушки на передней части, в обрамлении «львиного» логотипа (в том числе на ступицах колёс), на накладках на колёсных арках, в нижней части спойлера на багажной двери. Кроме того, в этом цвете выполнены буквы GTi на «именных» шильдиках.

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Серийный Peugeot E-208 GTi получил окрашенный в цвет кузова передний сплиттер, расширенные колёсные арки, оригинальные 18-дюймовые колёсные диски (являются отсылкой к Peugeot 205 GTi), а также тормозную систему с четырёхпоршневыми суппортами красного цвета. Ещё модель снабдили иными пружинами и амортизаторами, механическим дифференциалом повышенного трения и дополнительным стабилизатором поперечной устойчивости. Подвеска хот-хэтча занижена на 25 мм, колея расширена на 56 мм спереди и на 28 мм сзади.

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Интерьер новинки оформлен в чёрно-красной гамме. Для Peugeot E-208 GTi предусмотрены красные напольные коврики, ремни безопасности и аналогичного цвета контрастная прострочка на сидениях, дверных картах, передней панели, а ещё на отделанном перфорированной кожей и алькантарой рулевом колесе с эмблемой 208 GTi. Дисплеи, установленные на передней панели, получили особую графику GTi, ещё у «электрички» имеется настраиваемое звуковое сопровождение, имитирующее работу ДВС.

На фото: салон серийного хот-хэтча Peugeot E-208 GTi
На фото: салон серийного хот-хэтча Peugeot E-208 GTi
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На фото: салон серийного хот-хэтча Peugeot E-208 GTi
На фото: салон серийного хот-хэтча Peugeot E-208 GTi
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Теперь французы поделились подробностями о «начинке» Peugeot E-208 GTi. Хот-хэтч оснащается единственным электромотором (выпускается на заводе во Франции в рамках партнёрства Stellantis и Nidec Leroy‑Somer), максимальная мощность которого равна 281 л.с., а крутящий момент – 345 Нм. На разгон с места до «сотни» такой пятидверке требуется 5,5 секунды (на 0,2 секунды быстрее, чем предполагалось изначально), а её максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

Peugeot E-208 GTi оснащается тяговой батареей ёмкостью 54 кВт*ч (из них потребителю доступны 51 кВт*ч), максимальный запас хода на одной зарядке у этой «электрички» равен 375 км (при расчёте по циклу WLTP). А при использовании опционально доступных шин Michelin Pilot Sport 4S performance показатель снижается до 352 км.

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Сейчас дилеры бренда на домашнем рынке, во Франции, уже начали принимать заказы на «горячую» новинку. Здесь цена нового хот-хэтча Peugeot E-208 GTi стартует с отметки 42 900 евро, что эквивалентно примерно 3,62 млн рублей по текущему курсу.

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