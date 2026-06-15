Peugeot полностью рассекретила серийный хот-хэтч E-208 GTi, цена известна

Принадлежащая автогиганту Stellantis марка Peugeot наладила выпуск актуальной пятидверки 208 и её «зелёной» версии с собственным названием e-208 в 2019 году. Обновлённая пара хэтчбеков дебютировала в июле 2023-го, а в марте прошлого года стало известно о том, что проект по выпуску хот-хэтча Peugeot E-208 GTi получил «зелёный свет». Концепт был представлен в июне 2025-го, несколько дней назад французы показали экстерьер и интерьер серийной новинки, а теперь она рассекречена полностью.

На фото: серийный хот-хэтч Peugeot E-208 GTi

Как Kolesa.ru сообщал ранее, внешность серийного хот-хэтча практически полностью копирует экстерьер, показанный с помощью прошлогоднего концепта Peugeot E-208 GTi. По сравнению с обычной пятидверкой, «подогретый» вариант получил множество красных вставок: их можно увидеть в оформлении головной оптики, заглушки на передней части, в обрамлении «львиного» логотипа (в том числе на ступицах колёс), на накладках на колёсных арках, в нижней части спойлера на багажной двери. Кроме того, в этом цвете выполнены буквы GTi на «именных» шильдиках.

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Серийный Peugeot E-208 GTi получил окрашенный в цвет кузова передний сплиттер, расширенные колёсные арки, оригинальные 18-дюймовые колёсные диски (являются отсылкой к Peugeot 205 GTi), а также тормозную систему с четырёхпоршневыми суппортами красного цвета. Ещё модель снабдили иными пружинами и амортизаторами, механическим дифференциалом повышенного трения и дополнительным стабилизатором поперечной устойчивости. Подвеска хот-хэтча занижена на 25 мм, колея расширена на 56 мм спереди и на 28 мм сзади.

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Интерьер новинки оформлен в чёрно-красной гамме. Для Peugeot E-208 GTi предусмотрены красные напольные коврики, ремни безопасности и аналогичного цвета контрастная прострочка на сидениях, дверных картах, передней панели, а ещё на отделанном перфорированной кожей и алькантарой рулевом колесе с эмблемой 208 GTi. Дисплеи, установленные на передней панели, получили особую графику GTi, ещё у «электрички» имеется настраиваемое звуковое сопровождение, имитирующее работу ДВС.

На фото: салон серийного хот-хэтча Peugeot E-208 GTi 1 / 2 На фото: салон серийного хот-хэтча Peugeot E-208 GTi 2 / 2

Теперь французы поделились подробностями о «начинке» Peugeot E-208 GTi. Хот-хэтч оснащается единственным электромотором (выпускается на заводе во Франции в рамках партнёрства Stellantis и Nidec Leroy‑Somer), максимальная мощность которого равна 281 л.с., а крутящий момент – 345 Нм. На разгон с места до «сотни» такой пятидверке требуется 5,5 секунды (на 0,2 секунды быстрее, чем предполагалось изначально), а её максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч.

Peugeot E-208 GTi оснащается тяговой батареей ёмкостью 54 кВт*ч (из них потребителю доступны 51 кВт*ч), максимальный запас хода на одной зарядке у этой «электрички» равен 375 км (при расчёте по циклу WLTP). А при использовании опционально доступных шин Michelin Pilot Sport 4S performance показатель снижается до 352 км.

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Сейчас дилеры бренда на домашнем рынке, во Франции, уже начали принимать заказы на «горячую» новинку. Здесь цена нового хот-хэтча Peugeot E-208 GTi стартует с отметки 42 900 евро, что эквивалентно примерно 3,62 млн рублей по текущему курсу.