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Серийный хот-хэтч Peugeot E-208 GTi: раскрыты внешность и салон

09.06.2026 144 0 0
Серийный хот-хэтч Peugeot E-208 GTi: раскрыты внешность и салон

Экстерьер «заряженной» новинки французской марки такой же, как у прошлогоднего концепта. Технические подробности станут известны через несколько дней в рамках полноценной презентации.

Компания Peugeot, входящая в состав автогиганта Stellantis, с 2019 года выпускает актуальную пятидверку 208 и её «зелёную» версию с собственным названием e-208. В июле 2023-го французская марка представила обновлённую пару хэтчбеков, а в марте прошлого года стало известно о том, что проект по выпуску хот-хэтча Peugeot E-208 GTi получил «зелёный свет». Соответствующий концепт был представлен в июне 2025-го, а теперь французы готовятся к презентации серийной версии «заряженной электрички».

На фото: серийный хот-хэтч Peugeot E-208 GTi

Пока что производитель показал только экстерьер и интерьер грядущей новинки, а её технические характеристики станут известны через несколько дней в рамках полноценной презентации. Внешность серийного хот-хэтча практически полностью копирует экстерьер прошлогоднего концепта Peugeot E-208 GTi.

Концепт Peugeot E-208 GTi
Концепт Peugeot E-208 GTi
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Концепт Peugeot E-208 GTi
Концепт Peugeot E-208 GTi
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Главным отличием у E-208 GTi от «обычной» пятидверки являются различные красные вставки. Их можно увидеть в оформлении головной оптики, на заглушке на месте радиаторной решётки, в обрамлении «львиного» логотипа (в том числе на ступицах колёс), на накладках на колёсных арках, в нижней части спойлера, установленного в верхней части багажной двери, а также в этом цвете выполнены буквы GTi в составе шильдиков с названием модификации модели.

Ещё новинка получила передний сплиттер, окрашенный в цвет кузова, оригинальные «аэродинамически оптимизированные» колёсные диски, тормозную систему с суппортами красного цвета. Также французская марка опубликовала единственный снимок салона серийного хот-хэтча. В интерьере тоже предусмотрено множество красных вставок, в том числе прострочка на сидениях и рулевом колесе с эмблемой 208 GTi.

На фото: салон серийного хот-хэтча Peugeot E-208 GTi

Технические подробности серийного Peugeot E-208 GTi станут известны в ближайшее время. Напомним, у концепта дорожный просвет был уменьшен на 30 мм по сравнению с обычным Peugeot E-208, передняя колея была расширена на 56 мм, задняя – на 27 мм. Ещё прошлогодний шоу-кар снабдили той же «начинкой», что и Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce, Lancia Ypsilon HF и Opel Mokka GSE (все перечисленные бренды принадлежат Stellantis).

Салон концепта Peugeot E-208 GTi
Салон концепта Peugeot E-208 GTi
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Салон концепта Peugeot E-208 GTi
Салон концепта Peugeot E-208 GTi
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Речь идёт о единственном электромоторе, расположенном на передней оси, его максимальная отдача составляет 280 л.с., крутящий момент – 345 Нм. На разгон с места до «сотни» такому французскому хот-хэтчу требуется 5,7 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Ему положена тяговая батарея ёмкостью 54 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составил 350 км (при расчёте по циклу WLTP).

Напомним, сейчас производитель занимается разработкой Peugeot 208 следующего, третьего по счёту поколения. В ноябре 2025 года был представлен его предвестник: его роль исполнил концепт Polygon. По предварительным данным, новый «208-й» может появиться в продаже в 2027 году.

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