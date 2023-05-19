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  • Пикап Apocalypse Super Truck на базе Ram 1500: шок-дизайн и свыше 850 л.с. под капотом

Пикап Apocalypse Super Truck на базе Ram 1500: шок-дизайн и свыше 850 л.с. под капотом

19.05.2023 134 0 0

Свежая разработка американского тюнинг-ателье Apocalypse Manufacturing адресована любителем эстетики постапокалипсиса и быстрой езды по бездорожью.

Компания Apocalypse Manufacturing из города Форт-Лодердейл (штат Флорида) специализируется на изготовлении монструозных трёхосных конверсий серийных пикапов и внедорожников (в основном американского происхождения), их стиль и целевая аудитория примерно такие же, как у компании Rezvani Motors из штата Калифорния, но цены — более доступные.

Super Truck — первая четырёхколёсная модель, выпущенная Apocalypse под собственной маркой, она представляет собой, по сути, укороченный на одну ось пикап Juggernaut 6×6, сделанный на базе Ram 1500, но чтобы Juggernaut 6×6 и Super Truck не были похожи внешне, дизайнеры Apocalypse заметно перекроили для четырёхколёсной машины защитный обвес из композита на базе кевлара с текстурой наждачной бумаги. Super Truck снабжён уникальным «грампером» (жаргонизм, образованный объединением слов «гриль» и «бампер») и накладками на дверях с фальшивыми воздухозаборниками, кузов накрыт покатым кунгом с водонепроницаемой шторкой рулонного типа, пороги оснащены выдвижными подножками.

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Стандартные крылья Ram 1500 тюинг-ателье заменяет открытыми арками с расчётом не только на брутальную эстетику постапокалипсиса, но и на увеличенные ходы модифицированной подвески, предназначенной для езды с большой скоростью по пересечённой местности с частыми прыжками по дюнам и буеракам. Компания утверждает, что Apocalypse Super Truck безболезненно приземляется на землю после прыжка с трёхметровой рампы-трамплина — разработчики в ходе тестирования проделали это упражнение более 50 раз.

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Super Truck имеет собственные настройки ездовой электроники под разные режимы эксплуатации — Sport, Drag Race, Baja, Rock, Mud (спорт, дрэг-рейсинг, гонки по бездорожью, камни, мокрая грязь). Сзади у Apocalypse Super Truck установлен выносливый мост Dana 60, дифференциалы снабжены блокировками, широкие 22-дюймовые колёса обуты в 40-дюймовые «зубастые» шины.

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Под капотом — легендарный 6,2-литровый бензиновый компрессорный V8 HEMI: у самого мощного стокового Ram 1500 TRX он выдаёт 712 л.с., а у пикапа Apocalypse Super Truck форсирован до 862 л.с. Динамические качества производитель, к сожалению, не указал. Допустимая масса буксируемого прицепа — 6,8 т.

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Стоковый салон заново обшит износостойкой грубой кожей и щедро украшен фирменными логотипами Apocalypse. Оснащение салона в основном такое же, как у исходного Ram 1500, но по желанию заказчика Apocalypse готова снабдить Super Truck дополнительными «наворотами». Начальная цена Apocalypse Super Truck составляет 159 000 долларов.

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