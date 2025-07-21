Пикап Isuzu D-Max EV обзавелся ценником: почти вдвое дороже дизельной версии

В продаже на британском рынке «зелёная» новинка японской марки появится в феврале 2026 года. Производство грузовика налажено на заводе в Таиланде.

Японская компания Isuzu выпускает D-Max с 2002 года: изначально он относился к сегменту компактных, а во второй генерации «подрос» до среднеразмерного пикапа. Актуальное третье поколение дебютировало в 2019-м, а последнее обновление эта модель пережила в 2024 году. В апреле 2025-го была представлена новая серийная полностью «зелёная» версия грузовика – Isuzu D-Max EV.

На фото: Isuzu D-Max EV

Стоит отметить, что производство рамного «электропикапа» было налажено тогда же, в конце апреля, на заводе компании в Таиланде, тогда как «живая» презентация состоялась в рамках выставки коммерческого транспорта в Бирмингеме (Великобритания). Сегодня офис Isuzu UK рассекретил прайс-лист пикапа, объявил, что приём заказов начнётся позже в текущем году, а до британских дилеров машины доберутся в феврале 2026-го.

«Зелёный» грузовик будет представлен и в ряде других стран Европы, в список входит в том числе Норвегия. Поставлять Isuzu D-Max EV будут с таиландского завода. Обнародованные британские цены удивили зарубежные СМИ: «электричка» оказалась примерно в 1,7 раза дороже по сравнению с аналогичным дизельным вариантом.

За базовое исполнение Isuzu D-Max EV в версии DL40 Extended Cab с полуторной кабиной просят 59 995 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 6,33 млн рублей по текущему курсу). Покупка следующего варианта – DL40 Double Cab с двухрядной кабиной – обойдётся в 60 995 фунтов стерлингов (около 6,43 млн рублей). У этого пикапа есть дизельный аналог, который в Великобритании стоит лишь 36 755 фунтов стерлингов (около 3,88 млн рублей). Стоимость топовой модификации D-Max EV V-Cross Double Cab равна 62 495 фунтов стерлингов (около 6,59 млн рублей).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, габаритная длина Isuzu D-Max EV равна 5280 мм, расстояние между осями – 3125 мм, а длина грузовой площадки – 1785 / 1520 мм (в зависимости от кабины). Дорожный просвет составляет 210 мм, угол въезда – 30,5 градуса, угол съезда – 24,2 градуса, глубина преодолеваемого брода – 600 мм. Снаряженная масса – 2350 кг, грузоподъёмность – 1010 кг, допустимая масса буксируемого прицепа – 3500 кг.

Электроверсия Isuzu D-Max оснащается двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси, оба работают постоянно). Мощность переднего составляет 58 л.с. (крутящий момент – 108 Нм), заднего – 132 л.с. (217 Нм). Максимальная совокупная отдача равна 190 л.с. (325 Нм). На разгон с места до «сотни» этому пикапу требуется 10,1 секунды, а его максимальная скорость равна 130 км/ч. В состав системы входит также литий-ионная батарея ёмкостью 66,9 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет 263 км (по циклу WLTP).

Ожидается, что в Европе новинка поборется за покупателей с рамным «электропикапом» Maxus eTerron 9 (марка принадлежит китайскому концерну SAIC), который дебютировал в сентябре 2024-го, а также с корейским грузовиком KGM Musso EV, который уже анонсирован для старосветского рынка.