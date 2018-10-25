План по переводу ДФО на российские автомобили провалился: импорт машин вырос в 1,5 раза

Дальневосточное таможенное управление подвело итоги по импорту машин за первые девять месяцев 2018 года.

Популярность импортных автомобилей слишком высока в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Даже сравнительно высокие скидки на российские автомобили не смогли заставить местных автомобилистов отказаться от импорта машин из-за рубежа. Большую часть автопарка ДФО составляют иномарки с пробегом, ввезённые из Японии.

По сведениям Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), за период с января по сентябрь 2018 года в ДФО из-за рубежа приехало около 65,4 тыс. машин. Этот результат в полтора раза превышает показатель автоимпорта за первые девять месяцев 2017 года.

Новости / Авто и общество На Дальнем Востоке могут ввести налоговые льготы на ввоз праворульных иномарок В Госдуму поступил законопроект о предоставлении вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей Дальнего Востока, которые ввозят в Россию автомобили с пробегом «для личных и семейных нужд». Речь идёт о тех...

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Генерал-майор таможенной службы Сергей Панкратов рассказал о том, что в прошлом году в ДФО ввезли примерно 43 тысячи легковых автомобилей. При этом абсолютное большинство – 92% – из них были оформлены во Владивостоке.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день на складах таможни нет большого количества автомобилей, скопившихся из-за необходимости установки устройств системы «ЭРА-Глонасс». По словам Сергея Панкратова, это требование не повлияло на динамику ввоза.

Хотя можно предположить, что требование по установке терминалов системы оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях всё-таки повлияло, но в виде низкой базы. Речь о том, что в начале прошлого года у таможни ДФО были сложности из-за того, что импортируемые машины нельзя было поставить на учёт без устройства ЭРА-Глонасс. Это предположительно несколько снизило показатель ввоза машин в 2017-ом.

Напомним, нынешний порядок установки терминалов системы временный, он рассчитан на срок до 1 июля 2019 года. Какую схему введут потом, пока неизвестно. Не так давно полпред президента РФ в ДФО, вице-премьер Юрий Трутнев предложил Минпромторгу разработать инициативу, которая даст владельцам импортируемых иномарок право на ввоз машин без установки устройств. В этому случае они смогут оснащать ввозимые авто терминалами при желании.

По словам временно исполняющего обязанности главы Приморья Олега Кожемяко, в прошлом году дополнительные расходы на оборудование автомобиля устройством составляли 28 тысяч рублей, сейчас сумма увеличилась до 33 тысяч рублей. Вряд ли добровольная услуга будет особенно востребованной среди автовладельцев ДФО.

Российские власти не оставляют попыток «наводнить» рынки дальневосточных регионов отечественными машинами. Для этого, в частности, предлагались 25-процентные скидки тем жителям ДФО, которые решат купить выпущенный в РФ новый автомобиль в кредит. Однако, по-прежнему большинство машин в автопарке – это подержанные «праворульки» из Японии.