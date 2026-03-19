Планы Lamborghini: четыре новинки в этом году и гибридный Lanzador в 2030-м

Компания Lamborghini вчера обнародовала финансовые итоги работы в 2025 году и поделилась планами на ближайшее будущее. Электромобилей в этом ближайшем будущем не будет, но крест на них окончательно не поставлен: после 2030 года первый электрический Lamborghini вполне может увидеть свет, но его придётся разрабатывать с чистого листа.

В 2023 году Lamborghini представила в виде концепта трёхдверное кросс-купе Lanzador, в серийную модель оно должно было превратиться в 2028 году. Спустя несколько месяцев после премьеры концепта дату выхода серийной «электрички» сместили на 2029 год, весной прошлого года речь шла уже о 2030 годе, а осенью гендиректор Lamborghini Стефан Винкельман откровенно заговорил о том, что электрический Lanzador клиентам не нужен, но решение о его судьбе пока не принято.

Электрический Lamborghini Lanzador

Вчера, наконец, была официально поставлена точка в этом вопросе: электрического Lanzador не будет, а будет аналогичная модель с посадочной формулой 2+2 и plug-in гибридной силовой установкой с мощным бензиновым двигателем V8 в основе, премьера запланирована на 2030 год.

Ввиду того, что техническая концепция Lanzador полностью изменилась, изменятся и его пропорции, хотя какие-то элементы электрокара в гибридном варианте модели мы всё-таки увидим. Имя Lanzador тоже пока в силе, но у компании ещё есть время передумать на его счёт. Lanzador (пока будем называть его так) будет четвёртой базовой моделью Lamborghini после сдернемоторных суперкаров Temerario, Revuelto и переднемоторного кроссовера Urus. Скорее всего, по платформе Lanzador будет унифицирован с Urus следующего поколения (второго по счёту).

Гендиректор Lamborghini Стефан Винкельман на фоне моделей Temerario, Urus и Revuelto

Британский журнал Autocar со ссылкой на Стефана Винкельмана сообщает, что Lamborghini не отказалась полностью от идеи создать электрическую модель: такая модель вполне может увидеть свет после 2030 года, особенно если компания увидит, что клиенты созрели для её появления. Конкретной концепции такой модели пока нет, она будет зависеть от ситуации на рынке на рубеже десятилетий.

В этом году Lamborghini представит не менее четырёх новинок, но все они будут производными от существующих моделей, то есть это могут быть либо новые модификации, либо лимитированные модели с оригинальными кузовами, как у представленного в прошлом году Lamborghini Fenomeno (в техническом плане он является отпрыском суперкара Revuelto).

Что до финансовых итогов Lamborghini, то они, как и в случае с Bentley, неполные, так как Lamborghini не является публичной компанией, а входит в состав Audi Group, которая в свою очередь принадлежит концерну Volkswagen. Lamborghini не раскрывает данные о чистой прибыли, а лишь указывает прибыль операционную — она в 2025 году составила 768 млн евро (-8% по сравнению с результатом 2024 года), операционная маржа снизилась с 27% до 24%, а вот продажи выросли на 0,6% до рекордных в истории Lamborghini 10 747 автомобилей.