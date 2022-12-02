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  • Платная дорога «Москва – Нижний Новгород – Казань»: две трети трассы М-12 уже в асфальте

Платная дорога «Москва – Нижний Новгород – Казань»: две трети трассы М-12 уже в асфальте

02.12.2022 313 0 0

Строительство новой платной магистрали продолжается в соответствии с планом. Полноценное движение по трассе от Москвы до Казани должно быть запущено в конце 2023 года.

У платной автодороги, основной маршрут которой пройдёт от столицы РФ через Нижний Новгород до столицы Татарстана, пока что есть только индекс – М-12. Собственное официальное имя эта трасса получит позже. Реализацией этого проекта занимается госкомпания «Автодор». В роли бесплатного дублёра М-12 выступит существующая федеральная автодорога М-7 «Волга», которая проходит до Уфы. Минувшим летом стало известно о том, что строительство платной трассы решено ускорить, пока что процесс продолжается в соответствии с графиком.

Как пояснили в Автодоре, сейчас подрядчики уложили асфальтобетон на более чем 570 км скоростной дороги М-12. Так что план на 2022 год выполнен, ведь теперь «одежда» есть уже на более чем 70% новой автодороги (примерно две трети). На выполнение задачи строителям потребовалось 5,804 млн тонн асфальтобетона.

На сегодняшний день движение автомобилей запущено по 48 километрам трассы М-12. В частности, в сентябре в Московской области был открыт участок протяжённостью 22 км, относящийся к первому пусковому комплексу нулевого этапа строительства. В октябре госкомпания запустила движение ещё по 26 километрам на первом пусковом комплексе второго этапа, этот отрезок пути расположен во Владимирской области.

В Автодоре рассказали о дальнейших планах: так, в течение декабря будет открыто движение ещё по 58 км трассы М-12. В результате автомобилисты смогут объехать пробки в Петушках, а также на южном обходе Владимира. Целиком маршрут платной автодороги от Москвы до Казани будет доступен водителям к концу следующего года. На поездку между столицами РФ и Татарстана потребуется около 6,5 часа.

Ранее стала известна примерная стоимость проезда по новой трассе М-12: по предварительным данным, на путь от Москвы до Казани владельцам легковых автомобилей придётся потратить около 3 тыс. рублей (без учёта скидок). Предполагается, что у тех, кто использует транспондеры, будет 15-процентный дисконт, а значит, для них ценник составит примерно 2550 рублей.

Вероятно, указанная цена уже учитывает повышение предельного тарифа, на котором настаивает Минтранс РФ. Как Kolesa.ru сообщал ранее, на федеральных автодорогах, где плата за проезд вводилась после реконструкции, максимальный тариф для владельцев «легковушек» предлагается повысить с 3 до 5 рублей за каждый километр пути. В случае если платная трасса строилась с нуля, предельный тариф могут увеличить до 8 рублей.

Совокупная протяжённость трассы М-12 от Москвы до Казани составит 811 км. Позже, в 2024-ом, планируется продолжить строительство этой автодороги до Екатеринбурга. По предварительной информации, максимальная допустимая скорость здесь будет ограничена на отметке в 120 км/ч (в перспективе есть повышение лимита до 150 км/ч).

Россия авто и общество дороги

 

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