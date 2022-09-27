Под объективами: за техосмотром проследят с помощью дорожных камер

Норма об отмене в РФ обязательного техосмотра для принадлежащих физлицам легковых автомобилей и мотоциклов (вне зависимости от их возраста) вступила в силу в конце 2021 года. Конечно, от своевременного получения диагностической карты освободили не всех: по-прежнему обязательным ТО осталось для собственников коммерческого транспорта (в том числе такси), для желающих пересечь границу на машине, для продающих автомобиль в возрасте более четырёх лет, а также для решивших внести изменения в конструкцию ТС (например, перевести его на газ).

Сейчас ГИБДД проводит проверки диагностических карт вручную в ходе борьбы с мошенниками, которые с помощью фотомонтажа создают иллюстрации якобы проверяемых на пунктах техосмотра автомобилей, а затем создают фальшивые диагностические карты. Такие документы аннулируются: как сообщает «Коммерсант», в текущем году, с 1 января по 19 сентября, ведомство прекратило действие свыше 25 тыс. карт. При этом в течение трёх дней после принятия решения об аннулировании ДК информацию об этом передают владельцу ТС. Кроме того, в суды передаются материалы в отношении операторов ТО, их грозят штрафы до 300 тыс. рублей.



В дальнейшем ГИБДД может получить право отключать выявленных мошенников от единой базы, где хранятся диагностические карты автомобилей, поставленных на учёт в РФ (ЕАИСТО). Сейчас соответствующий проект постановления правительства уже подготовлен, ранее мы рассказывали о нём подробнее.

Как сообщает издание со ссылкой на пресс-центр МВД, теперь ГИБДД использует дорожные камеры, чтобы выявлять факты поддельного техосмотра. Речь идёт, в частности, об «анализе записей камер видеонаблюдения или средств автоматической фиксации правонарушений, согласно которым транспортное средство в момент проведения техосмотра находилось в месте, отличном от места расположения пункта ТО». Такие записи становятся доказательствами оформления фальшивых диагностических карт, которые позже аннулируются.



Кроме того, известно, что для выявления поддельных техосмотров ГИБДД использует также информацию Ространснадзора. В ведомстве отметили, что по запросу МВД могут предоставлять сведения о месте нахождения в определённый период автобуса или транспорта, перевозящего опасные грузы: эти данные направляются из системы ГЛОНАСС.

По словам эксперта по системам фотовидеофиксации нарушений ПДД Григория Шухмана, сотрудники ГИБДД сравнивают информацию с комплексов, расположенных на дороге к пункту ТО, с фотографиями в самом этом пункте: в итоге они исключают те машины, которые смогли попасть на проверку, минуя дорожные камеры. Кроме того, диагностические карты аннулируют у тех, кто в момент прохождения техосмотра отметится под камерой в другом месте.



Ранее глава некоммерческого партнёрства станций диагностики «Безопасность и транспорт» Ярослав Васичков предлагал снова сделать вовремя пройденный техосмотр обязательным условием для допуска к дорожному движению (наравне с регистрацией автомобиля в ГИБДД). Он считает, что это позволит снизить аварийность на дорогах в РФ.

