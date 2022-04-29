Реформа техосмотра продолжается: меры борьбы с фальшивыми диагностическими картами усилят

Новые изменения, касающиеся процедуры ТО, анонсировали в Росаккредитации и Министерстве внутренних дел: они запланированы на ближайшие два года.

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам (вне зависимости от возраста транспортных средств) в РФ был отменён в конце прошлого года. При желании автовладельцы могут отправлять свои машины на проверку в добровольном порядке. При этом остались те, для кого получение диагностической карты по-прежнему является обязательным, речь идёт о собственниках коммерческого транспорта (в том числе такси).



Ещё техосмотр обязателен при внесении изменений в конструкцию ТС и при продаже машины в возрасте старше четырёх лет: в этом случае наличие документа проверяют в подразделении ГИБДД в ходе перерегистрации. В середине прошлого месяца стало известно о том, что процесс технического осмотра транспорта избавили примерно от трети проверок (поправки вступят в силу осенью 2022-го). Список обязательных для проверки пунктов сократился с 82-ух до 55-ти. К примеру, операторов больше не будет интересовать наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, а также коррозия тормозных трубок и утечки масла из двигателя, коробки передач и т.д.

В ближайшие два года продолжится реформа техосмотра: об изменениях рассказали в Росаккредитации и МВД. Как сообщает «Коммерсант», главным новшеством станет передача Росаккредитации полномочий по аккредитации операторов ТО (их насчитывается 2,2 тыс.) от Российского союза автостраховщиков (РСА). По словам представителя Росаккредитации Андрея Макарова, служба не будет «усложнять никому жизнь», он подчеркнул, что работа с операторами окажется «максимально цифровизирована». Не исключено, что проверять станут исключительно документы (соответствующее решение пока не принято). Кроме того, ожидается, что тариф как минимум в ближайшее время останется прежним (49 тыс. рублей).



По словам представителя МВД, ведомство будет следить за деятельностью операторов: так полиция сможет выявить компании, оформляющие диагностические карты автовладельцам, которые не предоставляли автомобили на проверку. Многие собственники машин раньше получали так называемые «серые» диагностические карты, а чтобы пресечь эту практику, в 2020 году было решено обязать операторов техосмотра делать несколько фотографий машин, отправленных на проверку (снимки хранятся в информационной базе ЕАИСТО).

В итоге мошенники начали подделывать снимки: с помощью фотомонтажа они добавляют снимки машин на фон пунктов техосмотра. Единственное, к чему это привело – фальшивые диагностические карты стали дороже для клиентов таких операторов ТО. Кстати, подделывают даже фотографии экспертов, которые проводят диагностику (правило появилось в 2022-ом).



В дальнейшем МВД может получить право ограничивать доступ к системе ЕАИСТО тем операторам ТО, которых два раза или более поймают на оформлении диагностических карт без положенной проверки транспорта. По данным издания, соответствующая норма, предполагающая указание на это в законах, сейчас разрабатывается.

Ранее сообщалось, что готова новая схема расчёта тарифов на техосмотр, правда сами операторы её не оценили, хотя она и предполагает повышение стоимости услуг ТО. Напомним, цену хотят рассчитывать на основании данных операторов о расходах на диагностику, о фонде оплаты труда, о премиях сотрудникам, а также об их собственных расчётах расценок на ТО (они должны поступать ежегодно до 1 мая). В этом случае тариф определят по формуле, которая учитывает число операторов ТО в субъекте РФ и количество ТС, подлежащих обязательной проверке технического состояния. При втором варианте стоимость техосмотра планируют рассчитывать на основе прогнозной инфляции Минэкономики.

