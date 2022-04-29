Законы ×
  • Реформа техосмотра продолжается: меры борьбы с фальшивыми диагностическими картами усилят

Реформа техосмотра продолжается: меры борьбы с фальшивыми диагностическими картами усилят

29.04.2022 73 0 0

Новые изменения, касающиеся процедуры ТО, анонсировали в Росаккредитации и Министерстве внутренних дел: они запланированы на ближайшие два года.

 

Обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физлицам (вне зависимости от возраста транспортных средств) в РФ был отменён в конце прошлого года. При желании автовладельцы могут отправлять свои машины на проверку в добровольном порядке. При этом остались те, для кого получение диагностической карты по-прежнему является обязательным, речь идёт о собственниках коммерческого транспорта (в том числе такси).

Ещё техосмотр обязателен при внесении изменений в конструкцию ТС и при продаже машины в возрасте старше четырёх лет: в этом случае наличие документа проверяют в подразделении ГИБДД в ходе перерегистрации. В середине прошлого месяца стало известно о том, что процесс технического осмотра транспорта избавили примерно от трети проверок (поправки вступят в силу осенью 2022-го). Список обязательных для проверки пунктов сократился с 82-ух до 55-ти. К примеру, операторов больше не будет интересовать наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, а также коррозия тормозных трубок и утечки масла из двигателя, коробки передач и т.д.

В ближайшие два года продолжится реформа техосмотра: об изменениях рассказали в Росаккредитации и МВД. Как сообщает «Коммерсант», главным новшеством станет передача Росаккредитации полномочий по аккредитации операторов ТО (их насчитывается 2,2 тыс.) от Российского союза автостраховщиков (РСА). По словам представителя Росаккредитации Андрея Макарова, служба не будет «усложнять никому жизнь», он подчеркнул, что работа с операторами окажется «максимально цифровизирована». Не исключено, что проверять станут исключительно документы (соответствующее решение пока не принято). Кроме того, ожидается, что тариф как минимум в ближайшее время останется прежним (49 тыс. рублей).

По словам представителя МВД, ведомство будет следить за деятельностью операторов: так полиция сможет выявить компании, оформляющие диагностические карты автовладельцам, которые не предоставляли автомобили на проверку. Многие собственники машин раньше получали так называемые «серые» диагностические карты, а чтобы пресечь эту практику, в 2020 году было решено обязать операторов техосмотра делать несколько фотографий машин, отправленных на проверку (снимки хранятся в информационной базе ЕАИСТО).

В итоге мошенники начали подделывать снимки: с помощью фотомонтажа они добавляют снимки машин на фон пунктов техосмотра. Единственное, к чему это привело – фальшивые диагностические карты стали дороже для клиентов таких операторов ТО. Кстати, подделывают даже фотографии экспертов, которые проводят диагностику (правило появилось в 2022-ом).

В дальнейшем МВД может получить право ограничивать доступ к системе ЕАИСТО тем операторам ТО, которых два раза или более поймают на оформлении диагностических карт без положенной проверки транспорта. По данным издания, соответствующая норма, предполагающая указание на это в законах, сейчас разрабатывается.

Ранее сообщалось, что готова новая схема расчёта тарифов на техосмотр, правда сами операторы её не оценили, хотя она и предполагает повышение стоимости услуг ТО. Напомним, цену хотят рассчитывать на основании данных операторов о расходах на диагностику, о фонде оплаты труда, о премиях сотрудникам, а также об их собственных расчётах расценок на ТО (они должны поступать ежегодно до 1 мая). В этом случае тариф определят по формуле, которая учитывает число операторов ТО в субъекте РФ и количество ТС, подлежащих обязательной проверке технического состояния. При втором варианте стоимость техосмотра планируют рассчитывать на основе прогнозной инфляции Минэкономики.

Россия авто и общество техосмотр законы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новостной дайджест Главное на рынке: Renault избавляется от АвтоВАЗа, GM уходит навсегда, привет Евро-2 В последние недели на автомобильном рынке России происходят поистине тектонические сдвиги. Виной тому логистические проблемы, наложившиеся на и без того непростую ситуацию с комплектующими,... 11 0 0 29.04.2022
Статьи / Авто недели Как Grand Cherokee, но гораздо оригинальнее: стоит ли покупать Dodge Durango III за 3 миллиона Любители крупных ам﻿ериканских внедорожников в России не были полностью обделены вниманием. У нас продавался и Cadillac Escalade, и Jeep Grand Cherokee, и даже Hummer H2 и H3. Однак... 2426 5 2 27.04.2022
Статьи / Авто с пробегом Renault Scenic III: неубиваемая подвеска, драгоценный ручник и турбомасложор В первой части статьи мы разбиралась, как обстоят дела с кузовом, салоном и электрикой Renault Scenic третьего поколения. Выяснилось, что по этой части «француз» не только практичен, но и... 1438 0 1 26.04.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 23369 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 19699 21 24 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Купить за 180 000 и вложить 3 000 000: опыт владения Jaguar XJR 1995 года Классические старые Ягуары – одни из самых трудных в обслуживании и дорогих в содержании машин. Баснословные цены на несерьезные мелочи, крайне затрудненная диагностика любых проблем... А ор... 15886 20 13 30.12.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings